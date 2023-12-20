Песков поприветствовал решение стран, проголосовавших за резолюцию России

Песков заявил, что это архиважная тема для современного мира
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил решение тех стран, которые проголосовали за резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.
«Это хорошая новость. Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где видим, как местами неонацисты преклоняют голову перед старыми нацистами», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
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