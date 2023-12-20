Песков поприветствовал решение стран, проголосовавших за резолюцию России

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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Песков заявил, что это архиважная тема для современного мира Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил решение тех стран, которые проголосовали за резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU.

«Это хорошая новость. Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где видим, как местами неонацисты преклоняют голову перед старыми нацистами», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил решение тех стран, которые проголосовали за резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. «Это хорошая новость. Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где видим, как местами неонацисты преклоняют голову перед старыми нацистами», — ответил Песков на вопрос URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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