Песков поприветствовал решение стран, проголосовавших за резолюцию России

20 декабря 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Песков заявил, что это архиважная тема для современного мира Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил решение тех стран, которые проголосовали за резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. «Это хорошая новость. Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где видим, как местами неонацисты преклоняют голову перед старыми нацистами», — ответил Песков на вопрос URA.RU.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил решение тех стран, которые проголосовали за резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма. Слова официального представителя Кремля передает корреспондент URA.RU. «Это хорошая новость. Мы приветствуем тех, кто присоединился. Это архиважная тема для современного мира, где видим, как местами неонацисты преклоняют голову перед старыми нацистами», — ответил Песков на вопрос URA.RU.