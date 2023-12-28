Корабль подорвался на мине в альтернативном зерновом коридоре Украины

В Черном море на мине подорвалось гражданское судно под флагом Панамы. Это произошло при его перемещении по альтернативному «зерновому коридору» Украины. Об этом сообщают украинские источники.
«В Черном море произошел подрыв на морской мине гражданского судна под флагом Панамы. <…> Балкер (судно для перевозки грузов — прим. URA.RU), загруженное под завязку зерном, направлялся в один из дунайских портов», — сообщает telegram-канал «Силы обороны юга Украины». Судно потеряло управление, двое моряков пострадали. К нему направилась подмога для буксировки, передают авторы.
Украина создала собственный зерновой коридор после того, как Россия официально вышла из соответствующей сделки после украинских атак. Нападения мешали ее проведению.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.