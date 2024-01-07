Глава МИД Италии предложил создать большую европейскую армию

Министр иностранных дел Италии призывает сформировать армию ЕС

07 января 2024 в 16:06 Размер текста - 17 +

Европейская армия сможет защитить своих граждан, заявил Таяни Фото: miliman/pickupimage.com Создание европейской армии будет условием для проведения эффективной внешней политики ЕС. Кроме того, защиту немецких, итальянских и других граждан может обеспечить только Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы», — передает газете La Stampa слова Таяни. Он добавил, что создание армии — это условие для проведения эффективной внешней политики Европы. По словам министра, в мире, где существуют такие могущественные игроки, как Россия, Китай, США и другие, нужно защищать словенских, немецких, итальянских и французских граждан. Это может осуществить только ЕС.

Создание европейской армии будет условием для проведения эффективной внешней политики ЕС. Кроме того, защиту немецких, итальянских и других граждан может обеспечить только Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы», — передает газете La Stampa слова Таяни. Он добавил, что создание армии — это условие для проведения эффективной внешней политики Европы. По словам министра, в мире, где существуют такие могущественные игроки, как Россия, Китай, США и другие, нужно защищать словенских, немецких, итальянских и французских граждан. Это может осуществить только ЕС.