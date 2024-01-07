Глава МИД Италии предложил создать большую европейскую армию

Министр иностранных дел Италии призывает сформировать армию ЕС
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Европейская армия сможет защитить своих граждан, заявил Таяни Фото:

Создание европейской армии будет условием для проведения эффективной внешней политики ЕС. Кроме того, защиту немецких, итальянских и других граждан может обеспечить только Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

«Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы», — передает газете La Stampa слова Таяни. Он добавил, что создание армии — это условие для проведения эффективной внешней политики Европы.

По словам министра, в мире, где существуют такие могущественные игроки, как Россия, Китай, США и другие, нужно защищать словенских, немецких, итальянских и французских граждан. Это может осуществить только ЕС.

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Создание европейской армии будет условием для проведения эффективной внешней политики ЕС. Кроме того, защиту немецких, итальянских и других граждан может обеспечить только Евросоюз. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. «Если мы хотим быть миротворцами в мире, нам нужны европейские вооруженные силы», — передает газете La Stampa слова Таяни. Он добавил, что создание армии — это условие для проведения эффективной внешней политики Европы. По словам министра, в мире, где существуют такие могущественные игроки, как Россия, Китай, США и другие, нужно защищать словенских, немецких, итальянских и французских граждан. Это может осуществить только ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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