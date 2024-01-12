Экс-директора свердловского ДК наказали из-за падения с высоты юного гимнаста

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Женщину осудили за то, что ее ДК оказывал услуги, которые не отвечали требованиям безопасности Фото:

Бывшего руководителя ДК «Ровесник» в Заречном (Свердловская область), где мальчик-гимнаст упал с трехметровой высоты, наказали рублем. Она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

«Белоярский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МБУ городского округа Заречный „Дом культуры ‚Ровесник‘“. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — пояснили в ведомстве.

Как выяснилось в ходе следствия, экс-директор не контролировала состояние акробатического оборудования и не проводила регулярную диагностику с привлечением специалистов. В результате 14-летний гимнаст упал с высоты около 2,5 метров.

В начале апреля подросток травмировался во время выполнения трюка из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в местную больницу, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.

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Бывшего руководителя ДК «Ровесник» в Заречном (Свердловская область), где мальчик-гимнаст упал с трехметровой высоты, наказали рублем. Она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Белоярский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МБУ городского округа Заречный „Дом культуры ‚Ровесник‘“. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — пояснили в ведомстве. Как выяснилось в ходе следствия, экс-директор не контролировала состояние акробатического оборудования и не проводила регулярную диагностику с привлечением специалистов. В результате 14-летний гимнаст упал с высоты около 2,5 метров. В начале апреля подросток травмировался во время выполнения трюка из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в местную больницу, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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