Экс-директора свердловского ДК наказали из-за падения с высоты юного гимнаста

12 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Женщину осудили за то, что ее ДК оказывал услуги, которые не отвечали требованиям безопасности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывшего руководителя ДК «Ровесник» в Заречном (Свердловская область), где мальчик-гимнаст упал с трехметровой высоты, наказали рублем. Она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Белоярский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МБУ городского округа Заречный „Дом культуры ‚Ровесник‘“. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — пояснили в ведомстве. Как выяснилось в ходе следствия, экс-директор не контролировала состояние акробатического оборудования и не проводила регулярную диагностику с привлечением специалистов. В результате 14-летний гимнаст упал с высоты около 2,5 метров. В начале апреля подросток травмировался во время выполнения трюка из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в местную больницу, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего руководителя ДК «Ровесник» в Заречном (Свердловская область), где мальчик-гимнаст упал с трехметровой высоты, наказали рублем. Она должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, рассказали URA.RU в прокуратуре Свердловской области. «Белоярский районный суд на основании доказательств, представленных государственным обвинителем, вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора МБУ городского округа Заречный „Дом культуры ‚Ровесник‘“. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. „в“ ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — пояснили в ведомстве. Как выяснилось в ходе следствия, экс-директор не контролировала состояние акробатического оборудования и не проводила регулярную диагностику с привлечением специалистов. В результате 14-летний гимнаст упал с высоты около 2,5 метров. В начале апреля подросток травмировался во время выполнения трюка из-за обрыва страховочного троса. Ребенка сначала доставили в местную больницу, а после перевезли в Екатеринбург. Врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. В Росцирке объяснили, что согласно охране труда наличие матов при выполнении цирковых трюков не предусмотрено.