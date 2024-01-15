В России прокомментировали «секретный план» Бундесвера по столкновению с РФ

Захарова: «секретный план» Бундесвера смахивает на гороскоп для рыбы в раке

15 января 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Немецкий «секретный план» вызывает большие сомнения, заявила Мария Захарова Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Опубликованный немецким изданием Bid «cекретный план» Бундесвера вызывает сомнения и демонстрирует сходства с «гороскопом для рыбы в раке». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Почитала немецкий „секретный план“, слитый в инфопомойку Bild. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что, возможно, аналитическая часть данного плана Бундесверу была предоставлена МИД ФРГ под руководством Анналены Бербок. Издание Bild сообщало, что Бундесвер готовится к возможной войне с Россией. Согласно секретным материалам, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы в подготовке к конфликту с РФ. Документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией, которая может произойти уже в феврале. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс также заявил, что страна направит 20 тысяч военнослужащих на крупные военные учения НАТО, которые будут проводиться для тренировки отражения возможной атаки со стороны России.

Опубликованный немецким изданием Bid «cекретный план» Бундесвера вызывает сомнения и демонстрирует сходства с «гороскопом для рыбы в раке». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Почитала немецкий „секретный план“, слитый в инфопомойку Bild. Мощный прошлогодний гороскоп для рыбы в раке», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она добавила, что, возможно, аналитическая часть данного плана Бундесверу была предоставлена МИД ФРГ под руководством Анналены Бербок. Издание Bild сообщало, что Бундесвер готовится к возможной войне с Россией. Согласно секретным материалам, десятки тысяч немецких солдат будут задействованы в подготовке к конфликту с РФ. Документы также описывают возможную эскалацию отношений между НАТО и Россией, которая может произойти уже в феврале. Министр обороны Великобритании Грант Шаппс также заявил, что страна направит 20 тысяч военнослужащих на крупные военные учения НАТО, которые будут проводиться для тренировки отражения возможной атаки со стороны России.