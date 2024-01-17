Пожар на заводе в Шахтах ликвидировали, отметил глава Ростовской области Василий Голубев
Пожар на заводе по производству полиэфира в Шахтах (Ростовская область) ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.
«Пожар на заводе в Шахтах <…> ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что трое из числа пострадавших — с ожогами, остальные получили различные повреждения иного характера.
Ближе к 12:00 (по Мск) сообщалось, что пожар локализован на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выехали представители министерства здравоохранения по региону.
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