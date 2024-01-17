Происшествия Пожары Под Ростовом ликвидировали пожар, в котором пострадали 9 человек. Видео 17 января 2024 в 15:18 Размер текста - 17 + Пожар на заводе в Шахтах ликвидировали, отметил глава Ростовской области Василий Голубев Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пожар на заводе по производству полиэфира в Шахтах (Ростовская область) ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. «Пожар на заводе в Шахтах <…> ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что трое из числа пострадавших — с ожогами, остальные получили различные повреждения иного характера. Ближе к 12:00 (по Мск) сообщалось, что пожар локализован на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выехали представители министерства здравоохранения по региону. Пожар на заводе по производству полиэфира в Шахтах (Ростовская область) ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. «Пожар на заводе в Шахтах <…> ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что трое из числа пострадавших — с ожогами, остальные получили различные повреждения иного характера. Ближе к 12:00 (по Мск) сообщалось, что пожар локализован на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выехали представители министерства здравоохранения по региону. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям