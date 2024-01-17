Под Ростовом ликвидировали пожар, в котором пострадали 9 человек. Видео

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Пожар на заводе в Шахтах ликвидировали, отметил глава Ростовской области Василий Голубев Фото:

Пожар на заводе по производству полиэфира в Шахтах (Ростовская область) ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев.

«Пожар на заводе в Шахтах <…> ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что трое из числа пострадавших — с ожогами, остальные получили различные повреждения иного характера.

Ближе к 12:00 (по Мск) сообщалось, что пожар локализован на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выехали представители министерства здравоохранения по региону.

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Пожар на заводе по производству полиэфира в Шахтах (Ростовская область) ликвидировали. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев. «Пожар на заводе в Шахтах <…> ликвидирован. По предварительным данным, погибших нет, число пострадавших увеличилось до девяти», — написал Василий Голубев в своем telegram-канале. Он уточнил, что трое из числа пострадавших — с ожогами, остальные получили различные повреждения иного характера. Ближе к 12:00 (по Мск) сообщалось, что пожар локализован на площади 360 квадратных метров. На место происшествия выехали представители министерства здравоохранения по региону.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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