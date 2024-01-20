Shot: в Москве малыш наглотался таблеток для сердца и умер

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Ребенок скончался после отравления таблетками от сердца, пишет Shot Фото:

В Москве полуторагодовалый малыш случайно отравился таблетками для сердца, которые его родители оставили на кухонном столе. Инцидент произошел в квартире на улице Академика Бакулева в районе Теплый Стан.

«В Москве полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Академика Бакулева. Мальчик обнаружил и съел четыре таблетки «Аллапинина», которые оставила на столе его мать.

При вызове скорой помощи медики констатировали смерть ребенка. Предполагается, что причиной отравления стало лекарство, предназначенное для мамы ребенка, у которой имеются сердечные проблемы. Проводится проверка обстоятельств происшествия, передали в telegram-канале.

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В Москве полуторагодовалый малыш случайно отравился таблетками для сердца, которые его родители оставили на кухонном столе. Инцидент произошел в квартире на улице Академика Бакулева в районе Теплый Стан. «В Москве полуторагодовалый малыш насмерть отравился таблетками для сердца», — пишет telegram-канал Shot. Там добавили, что инцидент произошел на улице Академика Бакулева. Мальчик обнаружил и съел четыре таблетки «Аллапинина», которые оставила на столе его мать. При вызове скорой помощи медики констатировали смерть ребенка. Предполагается, что причиной отравления стало лекарство, предназначенное для мамы ребенка, у которой имеются сердечные проблемы. Проводится проверка обстоятельств происшествия, передали в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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