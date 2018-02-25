Собчак раскритиковали за фото ее сына с таблетками и напомнили о похоронах

06:08 25 февраля 2018 0

Подписчики Ксении Собчак осудили ее за фото ребенка с таблетками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пользователи Instagram обрушились с критикой на телеведущую и кандидата в президенты Ксению Собчак, которая опубликовала фотографию сына, «наводящего порядок» в шкафу с таблетками.

Подписчикам не понравилось, что ребенок имеет доступ к лекарствам. Несмотря на то, что некоторые подписчики заметили, что это все же не медикаменты, а витамины, под снимком набралось как минимум несколько десятков гневных комментариев:

«А мозги в голове есть? Таблетки и лекарства в свободном доступе!», «Таблетки в досягаемости ребенка! Вот же туповатые родители! Ждете, что наглотается?», «Малышу рядом с лекарствами точно нечего делать», «Порядок навести бы в Вашей голове», «Вот такого малыша похоронили на подмосковном кладбище, после наведения порядка в аптечке. Детишки очень любят цветные таблетки.Родители будьте внимательны», — приводит портал «Дни.ру» комментарии пользователей.

Некоторые из них все же не усмотрели на фото ничего страшного, однако таких все же было меньше.