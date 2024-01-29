В Ереване после слов Захаровой устроили погром у памятника детям Ленинграда

30 января 2024 в 01:24 Размер текста - 17 +

Уроженцу Еревана не понравились слова Захаровой об этнических чистках Фото: Георгий Бергал © URA.RU В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. Уроженец Еревана, назвавший себя как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в виде российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал в соцсети. Так Ширинян решил ответить Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. «Нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», — сказал мужчина, устроивший погром у мемориала. Ранее представитель МИД РФ в ходе брифинга по этническим чисткам в Карабахе предложила предоставить документ, доказывающий, что подобные действия действительно были. При этом она отметила, что Россия много раз заявляла о необходимости создания условий для возвращения армянского населения в Карабах. В России 27 января отмечается снятие блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В результате осады города погибло около миллиона человек, были разрушены тысячи зданий, включая исторические памятники. Порядка 900 дней люди голодали и были окружены войсками Германии. URA.RU рассказывало историю блокады и подвига ленинградцев.

В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. Уроженец Еревана, назвавший себя как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в виде российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал в соцсети. Так Ширинян решил ответить Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. «Нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», — сказал мужчина, устроивший погром у мемориала. Ранее представитель МИД РФ в ходе брифинга по этническим чисткам в Карабахе предложила предоставить документ, доказывающий, что подобные действия действительно были. При этом она отметила, что Россия много раз заявляла о необходимости создания условий для возвращения армянского населения в Карабах. В России 27 января отмечается снятие блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В результате осады города погибло около миллиона человек, были разрушены тысячи зданий, включая исторические памятники. Порядка 900 дней люди голодали и были окружены войсками Германии. URA.RU рассказывало историю блокады и подвига ленинградцев.