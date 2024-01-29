29 января 2024

В Ереване после слов Захаровой устроили погром у памятника детям Ленинграда

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Люберцы-400. Подготока к юбилею - пресс центр ТАСС. Москва , захарова мария
Уроженцу Еревана не понравились слова Захаровой об этнических чистках Фото:

В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады.

Уроженец Еревана, назвавший себя как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в виде российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал в соцсети. Так Ширинян решил ответить Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. «Нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», — сказал мужчина, устроивший погром у мемориала.

Ранее представитель МИД РФ в ходе брифинга по этническим чисткам в Карабахе предложила предоставить документ, доказывающий, что подобные действия действительно были. При этом она отметила, что Россия много раз заявляла о необходимости создания условий для возвращения армянского населения в Карабах.

В России 27 января отмечается снятие блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В результате осады города погибло около миллиона человек, были разрушены тысячи зданий, включая исторические памятники. Порядка 900 дней люди голодали и были окружены войсками Германии. URA.RU рассказывало историю блокады и подвига ленинградцев.

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В Ереване местный житель осквернил памятник детям блокадного Ленинграда, свои действия он снял и опубликовал в запрещенной в России соцсети. Так мужчина решил ответить официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. Уроженец Еревана, назвавший себя как Самвел Ширинян, опрокинул венки и растоптал ленту в виде российского триколора. Свои действия он снял на видео и опубликовал в соцсети. Так Ширинян решил ответить Захаровой, требуя доказательств Ленинградской блокады. «Нет никаких документаций о блокаде Ленинграда», — сказал мужчина, устроивший погром у мемориала. Ранее представитель МИД РФ в ходе брифинга по этническим чисткам в Карабахе предложила предоставить документ, доказывающий, что подобные действия действительно были. При этом она отметила, что Россия много раз заявляла о необходимости создания условий для возвращения армянского населения в Карабах. В России 27 января отмечается снятие блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. В результате осады города погибло около миллиона человек, были разрушены тысячи зданий, включая исторические памятники. Порядка 900 дней люди голодали и были окружены войсками Германии. URA.RU рассказывало историю блокады и подвига ленинградцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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