Пашинян заявил, что Армении нужна боеспособная армия

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
По словам Пашиняна, Армении нужна армия, которая сможет защитить независимость страны Фото:

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что стране нужна боеспособная армия, которая сможет защитить суверенитет, целостность территорий и независимость Армении. Об этом он сообщил в эфире Общественного радио страны.

«У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении», — передает радио слова Пашиняна. Он уточнил, что под легитимностью имеет в виду защиту территорий, которые принадлежали бывшей Армянской Советской Социалистической Республике (ССР). То есть те места, где проходят границы страны.

Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Подобное развитие событий возможно при затягивании подписания мирного договора между странами. Кроме того, армянский премьер-министр отметил, что страна остается преданной мирному процессу и не будет отступать от этого вектора.

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Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что стране нужна боеспособная армия, которая сможет защитить суверенитет, целостность территорий и независимость Армении. Об этом он сообщил в эфире Общественного радио страны. «У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении», — передает радио слова Пашиняна. Он уточнил, что под легитимностью имеет в виду защиту территорий, которые принадлежали бывшей Армянской Советской Социалистической Республике (ССР). То есть те места, где проходят границы страны. Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Подобное развитие событий возможно при затягивании подписания мирного договора между странами. Кроме того, армянский премьер-министр отметил, что страна остается преданной мирному процессу и не будет отступать от этого вектора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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