Пашинян заявил, что Армении нужна боеспособная армия

01 февраля 2024 в 20:44 Размер текста - 17 +

По словам Пашиняна, Армении нужна армия, которая сможет защитить независимость страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что стране нужна боеспособная армия, которая сможет защитить суверенитет, целостность территорий и независимость Армении. Об этом он сообщил в эфире Общественного радио страны. «У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении», — передает радио слова Пашиняна. Он уточнил, что под легитимностью имеет в виду защиту территорий, которые принадлежали бывшей Армянской Советской Социалистической Республике (ССР). То есть те места, где проходят границы страны. Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Подобное развитие событий возможно при затягивании подписания мирного договора между странами. Кроме того, армянский премьер-министр отметил, что страна остается преданной мирному процессу и не будет отступать от этого вектора.

Премьер-министр Никол Пашинян заявил, что стране нужна боеспособная армия, которая сможет защитить суверенитет, целостность территорий и независимость Армении. Об этом он сообщил в эфире Общественного радио страны. «У нас должна быть боеспособная армия, которой следует решить легитимную задачу: защитить территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении», — передает радио слова Пашиняна. Он уточнил, что под легитимностью имеет в виду защиту территорий, которые принадлежали бывшей Армянской Советской Социалистической Республике (ССР). То есть те места, где проходят границы страны. Ранее Пашинян предложил Азербайджану заключить «пакт о ненападении». Подобное развитие событий возможно при затягивании подписания мирного договора между странами. Кроме того, армянский премьер-министр отметил, что страна остается преданной мирному процессу и не будет отступать от этого вектора.