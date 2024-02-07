07 февраля 2024

Иностранцы хотят работать с РФ над разработкой истребителя пятого поколения

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Легкий тактический однодвигательный истребитель (ЛТС) Checkmate. Москва , истрибитель, checkmate, 5-ое поколение
Checkmate вызвал интерес на выставке в Саудовской Аравии Фото:

Иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время участия в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

«Наши иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве. Им интересна совместная разработка российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate», — приводит РИА Новости слова Михеева.

Гендиректор отметил, что Checkmate в отличии от западных аналогов имеет открытую архитектуру. Это позволяет в рамках сотрудничества создать истребитель под требования заказчика. Компании уже обсудили с «Рособоронэкспортом» совместные разработки в сфере интеграции бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения, добавил Михеев.

Су-75, или Checkmate, является первым российским боевым однодвигательным самолетом и относится к пятому поколению авиатехники. Его разработчиком является компания «Сухой», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Предполагается, что на мировом рынке российский самолет станет альтернативой американской машине F-35 Lightning II и китайскому многоцелевому истребителю Shenyang J-31, пишет RT.

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Иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время участия в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Наши иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве. Им интересна совместная разработка российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate», — приводит РИА Новости слова Михеева. Гендиректор отметил, что Checkmate в отличии от западных аналогов имеет открытую архитектуру. Это позволяет в рамках сотрудничества создать истребитель под требования заказчика. Компании уже обсудили с «Рособоронэкспортом» совместные разработки в сфере интеграции бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения, добавил Михеев. Су-75, или Checkmate, является первым российским боевым однодвигательным самолетом и относится к пятому поколению авиатехники. Его разработчиком является компания «Сухой», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Предполагается, что на мировом рынке российский самолет станет альтернативой американской машине F-35 Lightning II и китайскому многоцелевому истребителю Shenyang J-31, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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