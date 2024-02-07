Иностранцы хотят работать с РФ над разработкой истребителя пятого поколения

08 февраля 2024 в 05:58 Размер текста - 17 +

Checkmate вызвал интерес на выставке в Саудовской Аравии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время участия в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Наши иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве. Им интересна совместная разработка российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate», — приводит РИА Новости слова Михеева. Гендиректор отметил, что Checkmate в отличии от западных аналогов имеет открытую архитектуру. Это позволяет в рамках сотрудничества создать истребитель под требования заказчика. Компании уже обсудили с «Рособоронэкспортом» совместные разработки в сфере интеграции бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения, добавил Михеев. Су-75, или Checkmate, является первым российским боевым однодвигательным самолетом и относится к пятому поколению авиатехники. Его разработчиком является компания «Сухой», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Предполагается, что на мировом рынке российский самолет станет альтернативой американской машине F-35 Lightning II и китайскому многоцелевому истребителю Shenyang J-31, пишет RT.

Иностранные партнеры хотят совместно с Россией разрабатывать легкий истребитель пятого поколения Checkmate. Об этом сообщил генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев во время участия в выставке World Defense Show 2024 в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. «Наши иностранные партнеры заинтересованы в сотрудничестве. Им интересна совместная разработка российского легкого тактического самолета пятого поколения Checkmate», — приводит РИА Новости слова Михеева. Гендиректор отметил, что Checkmate в отличии от западных аналогов имеет открытую архитектуру. Это позволяет в рамках сотрудничества создать истребитель под требования заказчика. Компании уже обсудили с «Рособоронэкспортом» совместные разработки в сфере интеграции бортовых систем, авионики, иностранных авиационных средств поражения, добавил Михеев. Су-75, или Checkmate, является первым российским боевым однодвигательным самолетом и относится к пятому поколению авиатехники. Его разработчиком является компания «Сухой», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) «Ростеха». Предполагается, что на мировом рынке российский самолет станет альтернативой американской машине F-35 Lightning II и китайскому многоцелевому истребителю Shenyang J-31, пишет RT.