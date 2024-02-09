09 февраля 2024

Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова арестовали

Бизнесмена Азарова арестовали за злоупотребление полномочиями и мошенничество
© Служба новостей «URA.RU»
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Сабуров Абдулвахоб. Челябинск, сизо, тюрьма, подсудимый, суд, клетка, руки
По решению суда, его заключат под стражу на срок два месяца до 8 апреля Фото:

Крымского бизнесмена, бывшего генерального директора двух ростовских угольных компаний Дениса Азарова в рамках расследования о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — передает слова представителя суда ТАСС. В СИЗО Азаров пробудет до восьмого апреля 2024 года.

Бизнесмен проходит в рамках уголовного дела о злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. RT сообщало, что Дмитрий Азаров руководил предприятиями «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» по которым в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий.

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Крымского бизнесмена, бывшего генерального директора двух ростовских угольных компаний Дениса Азарова в рамках расследования о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — передает слова представителя суда ТАСС. В СИЗО Азаров пробудет до восьмого апреля 2024 года. Бизнесмен проходит в рамках уголовного дела о злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. RT сообщало, что Дмитрий Азаров руководил предприятиями «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» по которым в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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