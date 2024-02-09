Экс-главу ростовских угольных предприятий Азарова арестовали

Бизнесмена Азарова арестовали за злоупотребление полномочиями и мошенничество

10 февраля 2024 в 00:59 Размер текста - 17 +

По решению суда, его заключат под стражу на срок два месяца до 8 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Крымского бизнесмена, бывшего генерального директора двух ростовских угольных компаний Дениса Азарова в рамках расследования о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — передает слова представителя суда ТАСС. В СИЗО Азаров пробудет до восьмого апреля 2024 года. Бизнесмен проходит в рамках уголовного дела о злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. RT сообщало, что Дмитрий Азаров руководил предприятиями «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» по которым в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий.

Крымского бизнесмена, бывшего генерального директора двух ростовских угольных компаний Дениса Азарова в рамках расследования о злоупотреблении полномочиями и мошенничестве отправили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба Басманного суда города Москвы. «Постановлением Басманного районного суда города Москвы Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца», — передает слова представителя суда ТАСС. В СИЗО Азаров пробудет до восьмого апреля 2024 года. Бизнесмен проходит в рамках уголовного дела о злоупотребление полномочиями и мошенничество в особо крупном размере. RT сообщало, что Дмитрий Азаров руководил предприятиями «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит» по которым в январе 2024 года президент РФ Владимир Путин одобрил сделку по приобретению компанией «Лучшее решение» 100% акций предприятий.