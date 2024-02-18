Симоньян призвала решить вопрос о гражданстве РФ по этническому признаку

Гражданство России можно давать соотечественникам исходя из их этнического происхождения. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
«Мы бьемся совместно с МВД добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова „русский“. Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».
Ранее в Госдуму был внесен проект закона, упрощающего получение гражданства России. Законопроект был рассчитан на всех мигрантов, россияне в нем не получили преференций, передает телеканал «Царьград».
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