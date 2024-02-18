18 февраля 2024

Симоньян призвала решить вопрос о гражданстве РФ по этническому признаку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конкурс Лидеры России - финал. День третий. Сочи, симоньян маргарита
Симоньян предложила давать гражданство РФ этническим русским, которые жили за границей Фото:

Гражданство России можно давать соотечественникам исходя из их этнического происхождения. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Мы бьемся совместно с МВД добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова „русский“. Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Ранее в Госдуму был внесен проект закона, упрощающего получение гражданства России. Законопроект был рассчитан на всех мигрантов, россияне в нем не получили преференций, передает телеканал «Царьград».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гражданство России можно давать соотечественникам исходя из их этнического происхождения. Об этом заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Мы бьемся совместно с МВД добываем гражданство нашим русским людям, которые когда-то уехали в Казахстан по комсомольской стройке, например. Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова „русский“. Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Ранее в Госдуму был внесен проект закона, упрощающего получение гражданства России. Законопроект был рассчитан на всех мигрантов, россияне в нем не получили преференций, передает телеканал «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...