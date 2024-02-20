Песков ответил на вопрос об ограничениях для россиян со стороны банков ОАЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия развивает отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) во всех областях, включая торгово-экономические. Так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о том, что крупнейшие банки ОАЭ все чаще начали ограничивать операции с клиентами из России, в том числе закрывают счета компаний, собственниками которых являются россияне.
«В целом у нас весьма насыщенный диалог с Абу-Даби, и мы будем развивать этот диалог. Мы развиваем отношения во всех областях, включая торгово-экономические. Все текущие вопросы обсуждаются в рамках кооперации, которые существуют между двумя странами», — сказал представить Кремля. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее в СМИ появилась информация, что из-за риска вторичных санкций банки ОАЭ стали ограничивать расчеты и закрывать счета россиян. Расчеты для многих компаний стали невозможными, так как большинство банков Объединенных Арабских Эмиратов не принимают деньги из России, а также не проводят платежи в обратную сторону.
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