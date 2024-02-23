23 февраля 2024

В Конгрессе США захотели выйти из ООН

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, оон,  stock
Гейц предложил закрыть штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Фото:

США необходимо выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансировать, а также закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Об этом заявил Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц.

«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил конгрессмен на конференции в штате Флорида.

Гейц обвинил сотрудников ООН в том, что они «атаковали и убивали израильтян». Информацию о сотрудниках, якобы участвовавших нападении на Израиль в октябре 2023 года, ранее сообщали в Иерусалиме.

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США необходимо выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансировать, а также закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Об этом заявил Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц. «Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил конгрессмен на конференции в штате Флорида. Гейц обвинил сотрудников ООН в том, что они «атаковали и убивали израильтян». Информацию о сотрудниках, якобы участвовавших нападении на Израиль в октябре 2023 года, ранее сообщали в Иерусалиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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