В Конгрессе США захотели выйти из ООН

24 февраля 2024 в 05:40 Размер текста - 17 +

Гейц предложил закрыть штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru США необходимо выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансировать, а также закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Об этом заявил Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц. «Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил конгрессмен на конференции в штате Флорида. Гейц обвинил сотрудников ООН в том, что они «атаковали и убивали израильтян». Информацию о сотрудниках, якобы участвовавших нападении на Израиль в октябре 2023 года, ранее сообщали в Иерусалиме.

США необходимо выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансировать, а также закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Об этом заявил Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц. «Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил конгрессмен на конференции в штате Флорида. Гейц обвинил сотрудников ООН в том, что они «атаковали и убивали израильтян». Информацию о сотрудниках, якобы участвовавших нападении на Израиль в октябре 2023 года, ранее сообщали в Иерусалиме.