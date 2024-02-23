В Конгрессе США захотели выйти из ООН

Гейц предложил закрыть штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке
США необходимо выйти из Организации объединенных наций (ООН) и прекратить ее финансировать, а также закрыть штаб-квартиру в Нью-Йорке. Об этом заявил Член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц.
«Я хочу, чтобы в нашем бюджете было ноль средств на ООН. США следует выйти из ООН, а ООН — покинуть США», — заявил конгрессмен на
Гейц обвинил сотрудников ООН в том, что они «атаковали и убивали израильтян». Информацию о сотрудниках, якобы участвовавших нападении на Израиль в октябре 2023 года, ранее сообщали в Иерусалиме.
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