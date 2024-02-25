Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» из-за спецоперации

26 февраля 2024 в 03:03 Размер текста - 17 +

Симонян напомнила о помощи фронту в 1941 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россиянам стоит стать «немножко ленинградцами» на время проведения спецоперации. С таким призывом выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Блокадный Ленинград дал фронту только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Нам надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она напомнила, что в блокадном Ленинграде голодные и замерзающие люди огромным усилием воли не только заставляли себя встать с кровати, но еще и снабжали фронт всем необходимым. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события блокадного Ленинграда свидетельством «чудовищной сути нацизма». Этими словами президент описал жизнь людей в лагерях нацистов.

Россиянам стоит стать «немножко ленинградцами» на время проведения спецоперации. С таким призывом выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Блокадный Ленинград дал фронту только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Нам надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она напомнила, что в блокадном Ленинграде голодные и замерзающие люди огромным усилием воли не только заставляли себя встать с кровати, но еще и снабжали фронт всем необходимым. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события блокадного Ленинграда свидетельством «чудовищной сути нацизма». Этими словами президент описал жизнь людей в лагерях нацистов.