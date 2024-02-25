25 февраля 2024

Симоньян призвала россиян стать «немножко ленинградцами» из-за спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, симоньян маргарита
Симонян напомнила о помощи фронту в 1941 году Фото:

Россиянам стоит стать «немножко ленинградцами» на время проведения спецоперации. С таким призывом выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Блокадный Ленинград дал фронту только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Нам надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Она напомнила, что в блокадном Ленинграде голодные и замерзающие люди огромным усилием воли не только заставляли себя встать с кровати, но еще и снабжали фронт всем необходимым.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события блокадного Ленинграда свидетельством «чудовищной сути нацизма». Этими словами президент описал жизнь людей в лагерях нацистов.

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Россиянам стоит стать «немножко ленинградцами» на время проведения спецоперации. С таким призывом выступила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. «Блокадный Ленинград дал фронту только в 1941 году сотни танков, сотни бронемашин, миллионы мин и снарядов, десятки тысяч авиабомб. Нам надо об этом задуматься и стать немножко, как они. Каждому на своем месте», — заявила Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1». Она напомнила, что в блокадном Ленинграде голодные и замерзающие люди огромным усилием воли не только заставляли себя встать с кровати, но еще и снабжали фронт всем необходимым. Ранее президент РФ Владимир Путин назвал события блокадного Ленинграда свидетельством «чудовищной сути нацизма». Этими словами президент описал жизнь людей в лагерях нацистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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