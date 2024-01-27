Путин: трагедия в Ленинграде является чудовищной сутью нацизма

Путин назвал события в блокадном Ленинграде чудовищной сутью нацизма
Президент РФ Владимир Путин заявил, что события, которые пережили жители блокадного Ленинграда, останутся в качестве свидетельства «чудовищной сути нацизма». Также этими словами он описал жизнь людей в лагерях нацистов.
«Трагедия ленинградцев во время блокады и узников нацистских лагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма», — завил Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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