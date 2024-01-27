Путин: трагедия в Ленинграде является чудовищной сутью нацизма

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин назвал события в блокадном Ленинграде чудовищной сутью нацизма Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что события, которые пережили жители блокадного Ленинграда, останутся в качестве свидетельства «чудовищной сути нацизма». Также этими словами он описал жизнь людей в лагерях нацистов.

«Трагедия ленинградцев во время блокады и узников нацистских лагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма», — завил Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что события, которые пережили жители блокадного Ленинграда, останутся в качестве свидетельства «чудовищной сути нацизма». Также этими словами он описал жизнь людей в лагерях нацистов. «Трагедия ленинградцев во время блокады и узников нацистских лагерей останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма», — завил Путин. Трансляция проходит на телеканале «Россия-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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