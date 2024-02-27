Финская компания потребовала от России компенсацию за арест активов

27 февраля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Компенсация за арест активов необходима для защиты интересов акционеров, передает Fortum Фото: Sini V/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0 Финская государственная энергетическая компания Fortum запустила арбитражное разбирательство против РФ и планирует потребовать компенсацию за конфискацию своих активов. Об этом сказано в заявлении компании. «Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов», — говорится в документе. Он опубликован на сайте компании. Отмечается, что компенсация необходима для защиты правовой позиции и интересов акционеров. По словам компании, арбитражное разбирательство началось из-за нарушений Россией обязательств, закрепленных в двусторонних инвестиционных договорах с Нидерландами и Швецией. Ранее доцент Хельсинского Университета, финский политолог Йохан Бекман заявил, что новый президент Финляндии Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. По его словам, Финляндия будет «голубем мира», но сначала она станет «ястребом НАТО».

Финская государственная энергетическая компания Fortum запустила арбитражное разбирательство против РФ и планирует потребовать компенсацию за конфискацию своих активов. Об этом сказано в заявлении компании. «Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов», — говорится в документе. Он опубликован на сайте компании. Отмечается, что компенсация необходима для защиты правовой позиции и интересов акционеров. По словам компании, арбитражное разбирательство началось из-за нарушений Россией обязательств, закрепленных в двусторонних инвестиционных договорах с Нидерландами и Швецией. Ранее доцент Хельсинского Университета, финский политолог Йохан Бекман заявил, что новый президент Финляндии Александр Стубб станет гарантом НАТО по усилению изоляции от России. По его словам, Финляндия будет «голубем мира», но сначала она станет «ястребом НАТО».