Reuters: ЕК хочет поставить экономику Европы на военные рельсы

Европейская комиссия предложит ЕС способы стимулирования военной промышленности. Рекомендации европейского комиссара по промышленности Тьери Бретона должны побудить страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, сообщает Reuters.
«Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сообщил Бретон. Это поможет Европейскому союзу перейти в «режим военной экономики» в ответ на проведение Россией СВО,
ЕС пока что далека от построения «военной экономики», так как в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс. Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк отметил, что сейчас Европа спешит переучиться мобилизовывать промышленность на военную основу. Однако, по его мнению, строительство производств и обучение рабочих может занять годы.
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