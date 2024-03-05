Reuters: ЕК хочет поставить экономику Европы на военные рельсы

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Странам ЕС предложат покупать больше оружия Фото:

Европейская комиссия предложит ЕС способы стимулирования военной промышленности. Рекомендации европейского комиссара по промышленности Тьери Бретона должны побудить страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, сообщает Reuters.

«Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сообщил Бретон. Это поможет Европейскому союзу перейти в «режим военной экономики» в ответ на проведение Россией СВО, передает Reuters.

ЕС пока что далека от построения «военной экономики», так как в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс. Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк отметил, что сейчас Европа спешит переучиться мобилизовывать промышленность на военную основу. Однако, по его мнению, строительство производств и обучение рабочих может занять годы.

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Европейская комиссия предложит ЕС способы стимулирования военной промышленности. Рекомендации европейского комиссара по промышленности Тьери Бретона должны побудить страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, сообщает Reuters. «Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сообщил Бретон. Это поможет Европейскому союзу перейти в «режим военной экономики» в ответ на проведение Россией СВО, передает Reuters. ЕС пока что далека от построения «военной экономики», так как в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс. Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк отметил, что сейчас Европа спешит переучиться мобилизовывать промышленность на военную основу. Однако, по его мнению, строительство производств и обучение рабочих может занять годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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