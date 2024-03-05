Reuters: ЕК хочет поставить экономику Европы на военные рельсы

05 марта 2024 в 08:19 Размер текста - 17 +

Странам ЕС предложат покупать больше оружия Фото: Dori Whipple / U.S. Department of Defense Европейская комиссия предложит ЕС способы стимулирования военной промышленности. Рекомендации европейского комиссара по промышленности Тьери Бретона должны побудить страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, сообщает Reuters. «Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сообщил Бретон. Это поможет Европейскому союзу перейти в «режим военной экономики» в ответ на проведение Россией СВО, передает Reuters. ЕС пока что далека от построения «военной экономики», так как в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс. Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк отметил, что сейчас Европа спешит переучиться мобилизовывать промышленность на военную основу. Однако, по его мнению, строительство производств и обучение рабочих может занять годы.

Европейская комиссия предложит ЕС способы стимулирования военной промышленности. Рекомендации европейского комиссара по промышленности Тьери Бретона должны побудить страны ЕС покупать больше оружия у европейских компаний, сообщает Reuters. «Нам необходимо изменить парадигму и перейти в режим военной экономики. Это также означает, что европейская оборонная промышленность должна брать на себя больше рисков при нашей поддержке», — сообщил Бретон. Это поможет Европейскому союзу перейти в «режим военной экономики» в ответ на проведение Россией СВО, передает Reuters. ЕС пока что далека от построения «военной экономики», так как в объединении раньше не инвестировали в оборонно-промышленный комплекс. Исследователь в области обороны и безопасности Джеймс Блэк отметил, что сейчас Европа спешит переучиться мобилизовывать промышленность на военную основу. Однако, по его мнению, строительство производств и обучение рабочих может занять годы.