Наука и техника Российский космонавт стал командиром МКС Космонавт Роскосмоса Кононенко стал командиром МКС после астронавта Могенсена 10 марта 2024 в 21:54 Размер текста - 17 + Кононенко принял символический ключ от станции от астронавта Могенсена Фото: EPA/TASS Космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции (МКС). Он принял символический ключ от станции от астронавта ESA Андреаса Могенсена. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена. В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол», — говорится в сообщении. Трансляцию церемонии передачи командования провела НАСА. Астронавт Могенсен отметил опыт Кононенко в делах МКС. Астронавт считает, что оставил МКС в «лучших возможных руках». Завершение миссии астронавта ESA Андреаса Могенсена на МКС состоится завтра, с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7. На землю вернутся: Жасмин Могбели из NASA, Сатоси Фурукава из JAXA и Константин Борисов из Роскосмоса. Космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко стал командиром Международной космической станции (МКС). Он принял символический ключ от станции от астронавта ESA Андреаса Могенсена. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Сегодня мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов космонавт госкорпорации „Роскосмос“ Олег Кононенко принял командование Международной космической станцией от астронавта ESA Андреаса Могенсена. В ходе церемонии датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол», — говорится в сообщении. Трансляцию церемонии передачи командования провела НАСА. Астронавт Могенсен отметил опыт Кононенко в делах МКС. Астронавт считает, что оставил МКС в «лучших возможных руках». Завершение миссии астронавта ESA Андреаса Могенсена на МКС состоится завтра, с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon с экипажем миссии Crew-7. На землю вернутся: Жасмин Могбели из NASA, Сатоси Фурукава из JAXA и Константин Борисов из Роскосмоса. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям