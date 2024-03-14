Гладков опроверг наличие украинских войск в Белгородской области

15 марта 2024 в 02:52 Размер текста - 17 +

Гладков опроверг наличие ВСУ в Белгородской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU На территории Белгородской области украинских войск нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — заявил Гладков в своем официальном telegram-канале. Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы (Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Именно они, предположительно, помогали атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. При этом официальной информации об атаках ВСУ Белгородской области в ночь на 15 марта до этого момента не было. URA.RU рассказало все, что известно об этих событиях в единый материал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории Белгородской области украинских войск нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — заявил Гладков в своем официальном telegram-канале. Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы (Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Именно они, предположительно, помогали атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. При этом официальной информации об атаках ВСУ Белгородской области в ночь на 15 марта до этого момента не было. URA.RU рассказало все, что известно об этих событиях в единый материал.