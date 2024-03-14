14 марта 2024

Гладков опроверг наличие украинских войск в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Гладков опроверг наличие ВСУ в Белгородской области Фото:

На территории Белгородской области украинских войск нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — заявил Гладков в своем официальном telegram-канале.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы (Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Именно они, предположительно, помогали атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. При этом официальной информации об атаках ВСУ Белгородской области в ночь на 15 марта до этого момента не было. URA.RU рассказало все, что известно об этих событиях в единый материал.

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На территории Белгородской области украинских войск нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», — заявил Гладков в своем официальном telegram-канале. Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы (Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Именно они, предположительно, помогали атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. При этом официальной информации об атаках ВСУ Белгородской области в ночь на 15 марта до этого момента не было. URA.RU рассказало все, что известно об этих событиях в единый материал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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