Гладков опроверг наличие украинских войск в Белгородской области

На территории Белгородской области украинских войск нет. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Могу утверждать: на территории региона украинских войск нет, бой идет за его пределами. Но нашей Козинке досталось сильно, разрушения очень серьезные», —
Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе украинских ДРГ, атакующих российские регионы, были замечены ичкерийцы (Самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Именно они, предположительно, помогали атаковать Белгородскую и Курскую области уже третий день подряд. При этом официальной информации об атаках ВСУ Белгородской области в ночь на 15 марта до этого момента не было. URA.RU рассказало все, что известно об этих событиях в единый материал.
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