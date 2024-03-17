17 марта 2024

Путин призвал сделать все для поддержки Авдеевки

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Владимир Путин на 4 съезде железнодорожников. Москва, путин владимир
Путин считает необходимым сделать все, чтобы поддержать людей в освобожденной Авдеевке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна «сделать все» для поддержки жителей Авдеевки, которая была освобождена от украинских сил. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами.

«Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать», — ответил Путин на вопрос волонтеров, которые после завершения выборов планируют поехать с гуманитарной миссией в Авдеевку. По словам главы государства, российские власти в прямом смысле «с оружием в руках вынуждены защищать интересы граждан». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин заявил, что страна должна «сделать все» для поддержки жителей Авдеевки, которая была освобождена от украинских сил. Об этом глава государства заявил в ходе общения с журналистами. «Конечно же, надо сделать все, чтобы людей поддержать», — ответил Путин на вопрос волонтеров, которые после завершения выборов планируют поехать с гуманитарной миссией в Авдеевку. По словам главы государства, российские власти в прямом смысле «с оружием в руках вынуждены защищать интересы граждан». Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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