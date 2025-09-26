Иран и РФ построят четыре новых ядерных энергоблока за 25 миллиардов долларов

Россия и Иран продолжат построят современные ядерные энергоблоки АЭС
Россия и Иран продолжат построят современные ядерные энергоблоки АЭС Фото:

Иран и Россия подписали соглашение о строительстве четырех новых энергоблоков общей стоимостью 25 миллиардов долларов. Проект будет реализован в южной иранской провинции Хормозган. Об этом сообщила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

«Между компанией „Иран Хормоз“ и компанией-подрядчиком „Росатом“ подписано соглашение стоимостью 25 миллиардов долларов о строительстве четырех современных ядерных энергоблоков 3-го поколения в области Сирик в Хормозгане», — говорится в заявлении ОАЭИ. Цитата по «Прайм». 

Ранее Иран и Россия уже реализовали совместные проекты в сфере мирного атома, включая строительство энергоблока на Бушерской АЭС. Совокупная мощность новых энергоблоков превысит 2000 мегаватт. Там трудятся в том числе российские специалисты.

