Власти Одесской и Львовской областей сообщили о критических повреждениях после ударов

Повреждена припортовая инфраструктура Дуная на юге Украины
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В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Дуная. Об этом рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Во Львовской — попадание в объект критической инфраструктуры

«Подунавье. <…> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Подробности повреждений не приводятся.

Во Львовской области зафиксированы два попадания в объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Максим Козицкий, отметив, что это предварительные данные.

Утром на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздались в Киеве и других городах страны. Также ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь. Они располагались в Николаевской области.

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В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Дуная. Об этом рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Во Львовской — попадание в объект критической инфраструктуры «Подунавье. <…> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Подробности повреждений не приводятся. Во Львовской области зафиксированы два попадания в объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Максим Козицкий, отметив, что это предварительные данные. Утром на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздались в Киеве и других городах страны. Также ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь. Они располагались в Николаевской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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