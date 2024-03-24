В мире Украина Власти Одесской и Львовской областей сообщили о критических повреждениях после ударов Повреждена припортовая инфраструктура Дуная на юге Украины 24 марта 2024 в 13:30 Размер текста - 17 + Жители многих регионов Украины ранее сообщали о звуках взрывов Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Дуная. Об этом рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Во Львовской — попадание в объект критической инфраструктуры «Подунавье. <…> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Подробности повреждений не приводятся. Во Львовской области зафиксированы два попадания в объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Максим Козицкий, отметив, что это предварительные данные. Утром на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздались в Киеве и других городах страны. Также ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь. Они располагались в Николаевской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Дуная. Об этом рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Во Львовской — попадание в объект критической инфраструктуры «Подунавье. <…> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Подробности повреждений не приводятся. Во Львовской области зафиксированы два попадания в объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Максим Козицкий, отметив, что это предварительные данные. Утром на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздались в Киеве и других городах страны. Также ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь. Они располагались в Николаевской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям