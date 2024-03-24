Власти Одесской и Львовской областей сообщили о критических повреждениях после ударов

В Одесской области повреждена портовая инфраструктура Дуная. Об этом рассказали в пресс-службе Сил обороны юга Украины. Во Львовской — попадание в объект критической инфраструктуры
«Подунавье. <…> Нанесены повреждения припортовой инфраструктуре», — сообщает пресс-служба в своем telegram-канале. Подробности повреждений не приводятся.
Во Львовской области зафиксированы два попадания в объект критической инфраструктуры. Об этом заявил глава региона Максим Козицкий, отметив, что это предварительные данные.
Утром на всей территории Украины звучала воздушная тревога. Взрывы раздались в Киеве и других городах страны. Также ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь. Они располагались в Николаевской области.
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