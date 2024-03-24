Армия и оружие РИАН: ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь РИАН: ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области 24 марта 2024 в 12:30 Размер текста - 17 + ВС РФ разгромили аэродром ВСУ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка (Николаевская область). В результате были повреждены два самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. По словам Лебедева, украинские Су-24 были переделаны под запуски иностранных ракет. Именно эти самолеты наносили удары минувшей ночью по Севастополю, рассказал подпольщик. «Также [был уничтожен] большой склад авиационных ракет. Детонацию… ощущали за 12 километров от аэродрома», — сообщил Лебедев РИА Новости. Сегодняшнюю ночную атаку на Севастополь губернатор Михаил Развожаев назвал самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали от осколков: подросток 18 лет получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка (Николаевская область). В результате были повреждены два самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. По словам Лебедева, украинские Су-24 были переделаны под запуски иностранных ракет. Именно эти самолеты наносили удары минувшей ночью по Севастополю, рассказал подпольщик. «Также [был уничтожен] большой склад авиационных ракет. Детонацию… ощущали за 12 километров от аэродрома», — сообщил Лебедев РИА Новости. Сегодняшнюю ночную атаку на Севастополь губернатор Михаил Развожаев назвал самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали от осколков: подросток 18 лет получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям