РИАН: ВС РФ уничтожили украинские самолеты, атаковавшие Севастополь

РИАН: ВС РФ ударили по аэродрому в Николаевской области
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ВС РФ разгромили аэродром ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка (Николаевская область). В результате были повреждены два самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева.

По словам Лебедева, украинские Су-24 были переделаны под запуски иностранных ракет. Именно эти самолеты наносили удары минувшей ночью по Севастополю, рассказал подпольщик.

«Также [был уничтожен] большой склад авиационных ракет. Детонацию… ощущали за 12 километров от аэродрома», — сообщил Лебедев РИА Новости.

Сегодняшнюю ночную атаку на Севастополь губернатор Михаил Развожаев назвал самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали от осколков: подросток 18 лет получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени.

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Российские Вооруженные силы нанесли удар по аэродрому ВВС Украины Мартыновка (Николаевская область). В результате были повреждены два самолета Су-24, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Николаевского подполья Сергея Лебедева. По словам Лебедева, украинские Су-24 были переделаны под запуски иностранных ракет. Именно эти самолеты наносили удары минувшей ночью по Севастополю, рассказал подпольщик. «Также [был уничтожен] большой склад авиационных ракет. Детонацию… ощущали за 12 километров от аэродрома», — сообщил Лебедев РИА Новости. Сегодняшнюю ночную атаку на Севастополь губернатор Михаил Развожаев назвал самой массированной за последнее время. Из-за попадания осколка ракеты в торец дома на улице Ялтинской погиб 65-летний мужчина. Еще четыре человека пострадали от осколков: подросток 18 лет получил поверхностные резаные раны предплечья, у мужчины 1991 года рождения — осколочное сквозное ранение предплечья, у мужчины 1989 — осколочные ранения руки, у женщины 1957 года рождения — перелом голени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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