Здание вуза в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

26 марта 2024 в 13:24 Размер текста - 17 +

Из здания Финансового университета эвакуировали всех из-за подозрительного предмета, уточнила пресс-служба вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. На территории вуза обнаружили подозрительный снаружи корпуса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Здание Финуниверситета эвакуировано из-за обнаружения неопознанного предмета вблизи корпуса», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Сообщение передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. На территории вуза обнаружили подозрительный снаружи корпуса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Здание Финуниверситета эвакуировано из-за обнаружения неопознанного предмета вблизи корпуса», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Сообщение передает РИА Новости.