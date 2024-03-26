Здание вуза в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

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Виды Екатеринбурга, подозрительный предмет, забытая сумка, бесхозная сумка
Из здания Финансового университета эвакуировали всех из-за подозрительного предмета, уточнила пресс-служба вуза Фото:

В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. На территории вуза обнаружили подозрительный снаружи корпуса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

«Здание Финуниверситета эвакуировано из-за обнаружения неопознанного предмета вблизи корпуса», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Сообщение передает РИА Новости.

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В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. На территории вуза обнаружили подозрительный снаружи корпуса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения. «Здание Финуниверситета эвакуировано из-за обнаружения неопознанного предмета вблизи корпуса», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Сообщение передает РИА Новости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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