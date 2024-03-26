Здание вуза в Москве эвакуировали из-за подозрительного предмета

Из здания Финансового университета эвакуировали всех из-за подозрительного предмета, уточнила пресс-служба вуза
В Москве эвакуировали здание Финансового университета при правительстве РФ. На территории вуза обнаружили подозрительный снаружи корпуса. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
«Здание Финуниверситета эвакуировано из-за обнаружения неопознанного предмета вблизи корпуса», — подчеркнули в пресс-службе вуза. Сообщение передает РИА Новости.
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