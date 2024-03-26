Полсотни пострадавших в «Крокусе» получили выплаты

26 марта 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Людмила Болатаева отметила, что уже 52 человека получили выплаты Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 52 пострадавших получили выплаты в Московской области. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. «В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявила Болатаева. Ее слова передает ТАСС. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В результате погибли 139 человек. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта непременно последуют, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта показывает положительную динамику, сообщает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 52 пострадавших получили выплаты в Московской области. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. «В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявила Болатаева. Ее слова передает ТАСС. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В результате погибли 139 человек. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта непременно последуют, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта показывает положительную динамику, сообщает телеканал 360.