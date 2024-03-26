Полсотни пострадавших в «Крокусе» получили выплаты

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 52 пострадавших получили выплаты в Московской области. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.
«В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявила Болатаева. Ее слова передает ТАСС.
Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В результате погибли 139 человек. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта непременно последуют, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта показывает положительную динамику, сообщает телеканал 360.
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