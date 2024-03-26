Полсотни пострадавших в «Крокусе» получили выплаты

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Стихийный мемориал на площади 1905 года памяти жертв теракта в Крокусе. Екатеринбург, акция памяти, возложение цветов, стихийный мемориал
Людмила Болатаева отметила, что уже 52 человека получили выплаты Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 52 пострадавших получили выплаты в Московской области. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявила Болатаева. Ее слова передает ТАСС.

Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В результате погибли 139 человек. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта непременно последуют, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта показывает положительную динамику, сообщает телеканал 360.

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В результате теракта в «Крокус Сити Холле» 52 пострадавших получили выплаты в Московской области. Об этом сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева. «В Московской области произвели выплаты 52 пострадавшим в теракте в „Крокус Сити Холле“», — заявила Болатаева. Ее слова передает ТАСС. Вечером 22 марта террористы ворвались в «Крокус Сити Холл» и устроили стрельбу. В результате погибли 139 человек. Глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что ответные меры после теракта непременно последуют, передает «Национальная служба новостей». Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что состояние получивших крайне тяжелые ранения в результате теракта показывает положительную динамику, сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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