Песков: Кремль не будет следовать чужим правилам в диалоге с Украиной

29 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет следовать чужим правилам в диалоге с Украиной Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия не обязана и не будет следовать навязанным кем-то правилам при переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможном «общении с РФ» после саммита по «формуле мира Зеленского». «Для России не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые кем-то могут быть выдуманы. Второе: такое заявление [Кулебы] абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — заявил Песков. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV заявил, что переговоры с Россией могут пройти между двумя саммитами по «формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским. Причем это «общение с Россией», по его словам, должно пройти «по согласованным участниками саммита правилам». Он также сказал, что Украина позаботится, чтобы «у России не было шансов помешать саммиту и мирному процессу как таковому». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не обязана и не будет следовать навязанным кем-то правилам при переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о возможном «общении с РФ» после саммита по «формуле мира Зеленского». «Для России не могут быть приемлемы какие-то правила, которым мы должны следовать и которые кем-то могут быть выдуманы. Второе: такое заявление [Кулебы] абсолютно противоречит кодифицированному запрету для президента Украины вести переговоры с Россией», — заявил Песков. Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью индийскому телеканалу NDTV заявил, что переговоры с Россией могут пройти между двумя саммитами по «формуле мира», предложенной Владимиром Зеленским. Причем это «общение с Россией», по его словам, должно пройти «по согласованным участниками саммита правилам». Он также сказал, что Украина позаботится, чтобы «у России не было шансов помешать саммиту и мирному процессу как таковому».