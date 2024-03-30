Оркестр Гергиева прибыл на сцену около «Крокуса». Видео

30 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

Оркестр Гергиева разогревается перед концертом Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» На сцену уже прибыл оркестр дирижера, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева. Музыканты начали разогрев перед благотворительным концертом. Видео прислал корреспондент URA.RU Антон Григорьев. На кадрах видно, как оркестр прибыл на сцену и начал разогрев. Сегодня состоится благотворительный концерт в память о жертвах теракта. Площадка для выступления установлена в стихийном мемориале рядом с «Крокус Сити Холлом». Ранее URA.RU сообщало, где можно посмотреть трансляцию концерта. Сделать это можно будет на сайте RUPTLY с 19:30 по Москве. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На сцену уже прибыл оркестр дирижера, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева. Музыканты начали разогрев перед благотворительным концертом. Видео прислал корреспондент URA.RU Антон Григорьев. На кадрах видно, как оркестр прибыл на сцену и начал разогрев. Сегодня состоится благотворительный концерт в память о жертвах теракта. Площадка для выступления установлена в стихийном мемориале рядом с «Крокус Сити Холлом». Ранее URA.RU сообщало, где можно посмотреть трансляцию концерта. Сделать это можно будет на сайте RUPTLY с 19:30 по Москве.