Оркестр Гергиева прибыл на сцену около «Крокуса». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, концерт, оркестр, магнитогорск, гергиев валерий
Оркестр Гергиева разогревается перед концертом Фото:
новость из сюжета
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

На сцену уже прибыл оркестр дирижера, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева. Музыканты начали разогрев перед благотворительным концертом. Видео прислал корреспондент URA.RU Антон Григорьев.

На кадрах видно, как оркестр прибыл на сцену и начал разогрев. Сегодня состоится благотворительный концерт в память о жертвах теракта. Площадка для выступления установлена в стихийном мемориале рядом с «Крокус Сити Холлом».

Ранее URA.RU сообщало, где можно посмотреть трансляцию концерта. Сделать это можно будет на сайте RUPTLY с 19:30 по Москве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На сцену уже прибыл оркестр дирижера, генерального директора Большого театра России Валерия Гергиева. Музыканты начали разогрев перед благотворительным концертом. Видео прислал корреспондент URA.RU Антон Григорьев. На кадрах видно, как оркестр прибыл на сцену и начал разогрев. Сегодня состоится благотворительный концерт в память о жертвах теракта. Площадка для выступления установлена в стихийном мемориале рядом с «Крокус Сити Холлом». Ранее URA.RU сообщало, где можно посмотреть трансляцию концерта. Сделать это можно будет на сайте RUPTLY с 19:30 по Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...