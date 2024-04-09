Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в игнорировании украинского парламента. По ее словам, глава государства в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года.
«Глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Зеленский стал первым главой государства, который вообще не общается с парламентом», — передает слова Геращенко украинское издание «Телеграф». Депутат отметила, что диалог с парламентом важен, поскольку это позволяет учитывать мнения различных слоев общества и проводить конструктивные дискуссии.
Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский приближает свою страну к диктатуре, уничтожая оппозицию, а его политика схожа с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Аналогичные сравнения проводил и военный эксперт Юрий Кнутов. Он утверждал, что приказы Зеленского оставаться своим войскам на местах подобны тактике немецкого диктатора.
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