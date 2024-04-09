Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады с 2022 года

09 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский не учитывает мнение Верховной Рады, заявила Ирина Геращенко Фото: Официальный сайт президента Украины Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в игнорировании украинского парламента. По ее словам, глава государства в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. «Глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Зеленский стал первым главой государства, который вообще не общается с парламентом», — передает слова Геращенко украинское издание «Телеграф». Депутат отметила, что диалог с парламентом важен, поскольку это позволяет учитывать мнения различных слоев общества и проводить конструктивные дискуссии. Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский приближает свою страну к диктатуре, уничтожая оппозицию, а его политика схожа с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Аналогичные сравнения проводил и военный эксперт Юрий Кнутов. Он утверждал, что приказы Зеленского оставаться своим войскам на местах подобны тактике немецкого диктатора. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в игнорировании украинского парламента. По ее словам, глава государства в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. «Глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Зеленский стал первым главой государства, который вообще не общается с парламентом», — передает слова Геращенко украинское издание «Телеграф». Депутат отметила, что диалог с парламентом важен, поскольку это позволяет учитывать мнения различных слоев общества и проводить конструктивные дискуссии. Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский приближает свою страну к диктатуре, уничтожая оппозицию, а его политика схожа с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Аналогичные сравнения проводил и военный эксперт Юрий Кнутов. Он утверждал, что приказы Зеленского оставаться своим войскам на местах подобны тактике немецкого диктатора.