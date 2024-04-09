Зеленского обвинили в игнорировании Верховной Рады с 2022 года

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский не учитывает мнение Верховной Рады, заявила Ирина Геращенко Фото:

Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в игнорировании украинского парламента. По ее словам, глава государства в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года.

«Глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Зеленский стал первым главой государства, который вообще не общается с парламентом», — передает слова Геращенко украинское издание «Телеграф». Депутат отметила, что диалог с парламентом важен, поскольку это позволяет учитывать мнения различных слоев общества и проводить конструктивные дискуссии.

Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский приближает свою страну к диктатуре, уничтожая оппозицию, а его политика схожа с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Аналогичные сравнения проводил и военный эксперт Юрий Кнутов. Он утверждал, что приказы Зеленского оставаться своим войскам на местах подобны тактике немецкого диктатора.

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Депутат Верховной Рады Ирина Геращенко обвинила президента Украины Владимира Зеленского в игнорировании украинского парламента. По ее словам, глава государства в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. «Глава Украины в последний раз встречался с парламентом 22 февраля 2022 года. Зеленский стал первым главой государства, который вообще не общается с парламентом», — передает слова Геращенко украинское издание «Телеграф». Депутат отметила, что диалог с парламентом важен, поскольку это позволяет учитывать мнения различных слоев общества и проводить конструктивные дискуссии. Политолог Юрий Светов считает, что Владимир Зеленский приближает свою страну к диктатуре, уничтожая оппозицию, а его политика схожа с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером. Аналогичные сравнения проводил и военный эксперт Юрий Кнутов. Он утверждал, что приказы Зеленского оставаться своим войскам на местах подобны тактике немецкого диктатора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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