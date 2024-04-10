Мусульман призвали молиться за россиян, пострадавших из-за паводка

Глава ДУМ Гайнутдин: пострадавших от паводка нужно поддержать молитвой

10 апреля 2024 в 11:17 Размер текста - 17 +

Мусульманам сказали, что нельзя оставлять пострадавших от паводка без поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман помолиться за людей, оказавшихся в зоне паводка. Об этом он заявил в ходе торжественной проповеди в Соборной мечети в Москве. «Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот», — сказал Равиль Гайнутдин. Его слова передает РИА Новости. По словам муфтия, в трудное время люди должны всячески помогать друг другу. Он также подчеркнул, что нельзя оставлять пострадавших от паводка один на один со стихией. Паводок в Оренбургской области был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, сообщает RT. Из-за разгула стихии и прорыва дамбы у реки Урал были подтоплены более 18 тысяч приусадебных участка, среди которых более 12 тысяч — жилые дома. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман помолиться за людей, оказавшихся в зоне паводка. Об этом он заявил в ходе торжественной проповеди в Соборной мечети в Москве. «Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот», — сказал Равиль Гайнутдин. Его слова передает РИА Новости. По словам муфтия, в трудное время люди должны всячески помогать друг другу. Он также подчеркнул, что нельзя оставлять пострадавших от паводка один на один со стихией. Паводок в Оренбургской области был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, сообщает RT. Из-за разгула стихии и прорыва дамбы у реки Урал были подтоплены более 18 тысяч приусадебных участка, среди которых более 12 тысяч — жилые дома.