Мусульман призвали молиться за россиян, пострадавших из-за паводка

Глава ДУМ Гайнутдин: пострадавших от паводка нужно поддержать молитвой
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Мусульманам сказали, что нельзя оставлять пострадавших от паводка без поддержки Фото:

Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман помолиться за людей, оказавшихся в зоне паводка. Об этом он заявил в ходе торжественной проповеди в Соборной мечети в Москве.

«Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот», — сказал Равиль Гайнутдин. Его слова передает РИА Новости.

По словам муфтия, в трудное время люди должны всячески помогать друг другу. Он также подчеркнул, что нельзя оставлять пострадавших от паводка один на один со стихией.

Паводок в Оренбургской области был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, сообщает RT. Из-за разгула стихии и прорыва дамбы у реки Урал были подтоплены более 18 тысяч приусадебных участка, среди которых более 12 тысяч — жилые дома.

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Глава Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ муфтий Равиль Гайнутдин призвал мусульман помолиться за людей, оказавшихся в зоне паводка. Об этом он заявил в ходе торжественной проповеди в Соборной мечети в Москве. «Прошу вас молиться за тех, кто сегодня находится в зоне подтопления из-за небывалого паводка в Оренбургской области. Тысячи домов оказались под водой, большое количество людей потеряли свое имущество, скот», — сказал Равиль Гайнутдин. Его слова передает РИА Новости. По словам муфтия, в трудное время люди должны всячески помогать друг другу. Он также подчеркнул, что нельзя оставлять пострадавших от паводка один на один со стихией. Паводок в Оренбургской области был объявлен чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, сообщает RT. Из-за разгула стихии и прорыва дамбы у реки Урал были подтоплены более 18 тысяч приусадебных участка, среди которых более 12 тысяч — жилые дома.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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