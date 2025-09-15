Песков — URA.RU: НАТО воюет с Россией

Песков заявил, что НАТО воюет с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО воюет с Россией, заявил Дмитрий Песков
НАТО воюет с Россией, заявил Дмитрий Песков Фото:

Североатлантический альянс уже ведет войну против России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о взгляде Польши на конфликт на Украине.

«НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне, НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией», — сказал Песков.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что НАТО не воюет с Россией, но Россия якобы воюет с НАТО через Украину. Он также предложил обдумать создание бесполетной зоны над Украиной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Североатлантический альянс уже ведет войну против России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о взгляде Польши на конфликт на Украине. «НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне, НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией», — сказал Песков. Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что НАТО не воюет с Россией, но Россия якобы воюет с НАТО через Украину. Он также предложил обдумать создание бесполетной зоны над Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...