Песков — URA.RU: НАТО воюет с Россией

Североатлантический альянс уже ведет войну против России. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о взгляде Польши на конфликт на Украине.
«НАТО воюет с Россией, это очевидно, и это не нуждается ни в каких дополнительных доказательствах. НАТО де-факто задействовано в этой войне, НАТО оказывает и косвенную, и прямую поддержку киевского режима. Поэтому можно с абсолютной уверенностью сказать, что НАТО воюет с Россией», — сказал Песков.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский ранее заявил, что НАТО не воюет с Россией, но Россия якобы воюет с НАТО через Украину. Он также предложил обдумать создание бесполетной зоны над Украиной.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.