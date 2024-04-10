112: при атаке беспилотника ВСУ в Курской области погиб отец с дочками

Украинский беспилотник сбросил бомбу на авто (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского БПЛА, погиб отец с двумя маленькими дочками. Они находились в автомобиле. Личности погибших раскрыл telegram-канал «112».
«В селе Апанасовка Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Семья, ехавшая в нем, погибла», — сообщили в 112. По данным канала, отец Фетцер Е. 1987 года рождения, его дочери — 2014 и 2018 годов рождения
Гибель трех человек подтверждал губернатор Роман Старовойт. По его данным, беспилотник скинул взрывное устройство на гражданский автомобиль.
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