112: при атаке беспилотника ВСУ в Курской области погиб отец с дочками

10 апреля 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Украинский беспилотник сбросил бомбу на авто (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского БПЛА, погиб отец с двумя маленькими дочками. Они находились в автомобиле. Личности погибших раскрыл telegram-канал «112». «В селе Апанасовка Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Семья, ехавшая в нем, погибла», — сообщили в 112. По данным канала, отец Фетцер Е. 1987 года рождения, его дочери — 2014 и 2018 годов рождения Гибель трех человек подтверждал губернатор Роман Старовойт. По его данным, беспилотник скинул взрывное устройство на гражданский автомобиль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

При взрыве боеприпаса, сброшенного с украинского БПЛА, погиб отец с двумя маленькими дочками. Они находились в автомобиле. Личности погибших раскрыл telegram-канал «112». «В селе Апанасовка Курской области беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Семья, ехавшая в нем, погибла», — сообщили в 112. По данным канала, отец Фетцер Е. 1987 года рождения, его дочери — 2014 и 2018 годов рождения Гибель трех человек подтверждал губернатор Роман Старовойт. По его данным, беспилотник скинул взрывное устройство на гражданский автомобиль.