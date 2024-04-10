Старовойт: беспилотник ВСУ скинул бомбу на авто, погибли трое

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Роман Старовойт заявил, что двое детей погибли Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В селе Апанасовка (Курская область) украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, трое жителей погибли.

«С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что три жителя, находившихся в авто, погибли, среди них — двое детей.

Ранее Старовойт сообщал, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории бывшего предприятия в Курской области, передает RT. По его словам, пострадавших не было.

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В селе Апанасовка (Курская область) украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на гражданский автомобиль. Об этом заявил глава региона Роман Старовойт. По его словам, трое жителей погибли. «С украинского БПЛА было сброшено взрывное устройство на гражданский автомобиль в селе Апанасовка Кореневского района», — написал Старовойт в своем telegram-канале. Он отметил, что три жителя, находившихся в авто, погибли, среди них — двое детей. Ранее Старовойт сообщал, что дрон ВСУ сбросил боеприпас на территории бывшего предприятия в Курской области, передает RT. По его словам, пострадавших не было.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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