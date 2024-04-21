Россия и Китай договорились сотрудничать в море

Военно-морские силы РФ и КНР подписали Меморандум о сотрудничестве
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Адмирал Александр Моисеев. stock, моисеев александр, stock
Главком ВМФ России Александр Моисеев подписал Меморандум о сотрудничестве с Китаем Фото:

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«По результатам встречи … поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — передает ТАСС сообщение ведомства. Документ был подписан в ходе визита Александра Моисеева в КНР. Стороны также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между флотами.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев приехал в Китай. Визит был запланирован в рамках участия в 19-го симпозиума военно-морских сил стран западной части Тихого океана.

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Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «По результатам встречи … поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — передает ТАСС сообщение ведомства. Документ был подписан в ходе визита Александра Моисеева в КНР. Стороны также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между флотами. Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев приехал в Китай. Визит был запланирован в рамках участия в 19-го симпозиума военно-морских сил стран западной части Тихого океана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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