Россия и Китай договорились сотрудничать в море

Главком ВМФ России адмирал Александр Моисеев и командующий ВМС Народно-освободительной армии Китая Ху Чжунмин подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«По результатам встречи … поставили подписи под Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в области поиска и спасания на море», — передает ТАСС сообщение ведомства. Документ был подписан в ходе визита Александра Моисеева в КНР. Стороны также договорились о дальнейшем развитии сотрудничества между флотами.
Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев приехал в Китай. Визит был запланирован в рамках участия в 19-го симпозиума военно-морских сил стран западной части Тихого океана.
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