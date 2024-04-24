Суд заочно арестовал иноагентов Гарри Каспарова* и Геннадия Гудкова**

24 апреля 2024 в 20:39 Размер текста - 17 +

Гарри Каспаров* заочно арестован по обвинению в создании террористической организации Фото: imago/TASS Шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов) и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) арестованы заочно по обвинению в создании террористической организации. Об этом сообщили в сыктывкарском городском суде. «Заочно арестованы Каспаров и Гудков», — сообщается на сайте суда. Там добавили, что они обвиняются в создании террористической организации. *Гарри Каспаров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов. **Геннадий Гудков — признан иноагентом в России, а также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов) и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) арестованы заочно по обвинению в создании террористической организации. Об этом сообщили в сыктывкарском городском суде. «Заочно арестованы Каспаров и Гудков», — сообщается на сайте суда. Там добавили, что они обвиняются в создании террористической организации. *Гарри Каспаров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов. **Геннадий Гудков — признан иноагентом в России, а также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов