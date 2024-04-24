Суд заочно арестовал иноагентов Гарри Каспарова* и Геннадия Гудкова**

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Гарри Каспаров* заочно арестован по обвинению в создании террористической организации Фото:

Шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов) и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) арестованы заочно по обвинению в создании террористической организации. Об этом сообщили в сыктывкарском городском суде.

«Заочно арестованы Каспаров и Гудков», — сообщается на сайте суда. Там добавили, что они обвиняются в создании террористической организации.

*Гарри Каспаров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов.

**Геннадий Гудков — признан иноагентом в России, а также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Шахматист Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов) и бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков (признан иноагентом в России, внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) арестованы заочно по обвинению в создании террористической организации. Об этом сообщили в сыктывкарском городском суде. «Заочно арестованы Каспаров и Гудков», — сообщается на сайте суда. Там добавили, что они обвиняются в создании террористической организации. *Гарри Каспаров — внесен Минюстом РФ в список иноагентов, а также в перечень террористов и экстремистов. **Геннадий Гудков — признан иноагентом в России, а также внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...