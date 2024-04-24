Онколог назвал первые симптомы «рака молодых»

Онколог Басанов назвал ночную потливость одним из симптомов лимфомы

25 апреля 2024 в 04:14 Размер текста - 17 +

Диагноз лимфомы подтверждается после биопсии и комплексного обследования (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Неочевидными симптомами лимфомы, которая зачастую развивается у молодых людей, являются ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура. Об этом рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина», онколог Руслан Басанов. «Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет… 8,2 человека среди мужчин и 7,2 — среди женщин на 100 тысяч населения сталкиваются с диагнозом лимфома… Ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура являются неочевидными симптомами лимфомы», — передает слова врача «Лента.ру». Увеличение лимфатических узлов является главным признаком заболевания, добавил Басанов. При обнаружении увеличенных узлов необходимо пройти УЗИ-обследование. Другие симптомы лимфомы включают слабость, потерю веса, высокую температуру и кожный зуд. Врач отмечает, что при прогрессировании и выходе заболевания за границы лимфатической системы может начаться также головная боль, проблемы со зрением и дыхательной системой. Сам диагноз лимфомы подтверждается после биопсии и комплексного обследования, подытожил доктор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неочевидными симптомами лимфомы, которая зачастую развивается у молодых людей, являются ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура. Об этом рассказал заведующий амбулаторным отделением онкологического центра Sofia АО «Медицина», онколог Руслан Басанов. «Чаще всего лимфомой болеют молодые люди в возрасте 16-34 лет… 8,2 человека среди мужчин и 7,2 — среди женщин на 100 тысяч населения сталкиваются с диагнозом лимфома… Ночная потливость, необъяснимое похудение и несбиваемая температура являются неочевидными симптомами лимфомы», — передает слова врача «Лента.ру». Увеличение лимфатических узлов является главным признаком заболевания, добавил Басанов. При обнаружении увеличенных узлов необходимо пройти УЗИ-обследование. Другие симптомы лимфомы включают слабость, потерю веса, высокую температуру и кожный зуд. Врач отмечает, что при прогрессировании и выходе заболевания за границы лимфатической системы может начаться также головная боль, проблемы со зрением и дыхательной системой. Сам диагноз лимфомы подтверждается после биопсии и комплексного обследования, подытожил доктор.