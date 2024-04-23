Ученые нашли необычное свойство аспирина, спасающее жизнь

Университет Падуи: аспирин способен предотвратить рак толстой кишки
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Из-за аспирина имунные клетки эффективнее предупреждают другие клетки об опухолях, заявили ученые Фото:

Длительное ежедневное применение аспирина может предотвратить развитие рака толстой кишки. К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи.

При эксперименте использовались образцы тканей 238 пациентов, которые перенесли операцию из-за колоректального рака. «По сравнению с образцами тканей пациентов, которые не принимали аспирин, образцы участников исследования, принимавших аспирин, показали меньшее распространение рака на лимфатические узлы и более высокую инфильтрацию иммунных клеток в опухоли», — передает «Ридус» результаты исследования.

Уточняется, что анализ клеток показал обезболивающее вызвало повышенную экспрессию белка CD80 у пациентов, которые часто его принимали. Из-за этого одни имунные клетки с большей эффективностью предупреждали другие клетки о возникновении опухолей.

Ранее нутрициолог Ирина Мальцева рассказала, какие продукты снижают риск развития рака. По ее словам, сельдерей, морковь, укроп и кинза могут стать хорошей профилактикой против онкологических заболеваний.

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Длительное ежедневное применение аспирина может предотвратить развитие рака толстой кишки. К такому выводу пришли ученые из Университета Падуи. При эксперименте использовались образцы тканей 238 пациентов, которые перенесли операцию из-за колоректального рака. «По сравнению с образцами тканей пациентов, которые не принимали аспирин, образцы участников исследования, принимавших аспирин, показали меньшее распространение рака на лимфатические узлы и более высокую инфильтрацию иммунных клеток в опухоли», — передает «Ридус» результаты исследования. Уточняется, что анализ клеток показал обезболивающее вызвало повышенную экспрессию белка CD80 у пациентов, которые часто его принимали. Из-за этого одни имунные клетки с большей эффективностью предупреждали другие клетки о возникновении опухолей. Ранее нутрициолог Ирина Мальцева рассказала, какие продукты снижают риск развития рака. По ее словам, сельдерей, морковь, укроп и кинза могут стать хорошей профилактикой против онкологических заболеваний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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