Военкор Руденко показал кадры ликвидации САУ Paladin США под Часовым Яром. Видео

25 апреля 2024 в 11:47 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили САУ M109A6 Paladin под Часовым Яром Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военкор Андрей Руденко показал видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) M109A6 Paladin, которая произведена в США. Ее ликвидировали под Часовым Яром. Новость по теме Самое горячее направление СВО: что сейчас происходит под Часовым Яром. Карта «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написал Руденко в своем telegram-канале. Таким образом он описал уничтожение Paladin вблизи Часов Яра. На этой территории ВС РФ уже освободили населенный пункт Богдановка. Также позже подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» штурмом взяли опорный пункт на окраине города. За него в Донбассе идут бои. На Часов Яр идут активные наступательные действия со стороны российской армии. Тем временем, ВСУ продолжают обороняться на оставшихся позициях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что были приняты меры по усилению военных бригад. Часов Яр очень важен для ВС РФ. Эта территория откроет для российской армии перспективы значительного продвижения вглубь ДНР. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отметил, что бои за Часов Яр могут затянуться на несколько месяцев. САУ M109A6 Paladin является ключевым элементом американской армии благодаря своей цифровой системе управления огнем. Эта система включает в себя инерциальную и спутниковую навигацию, а также сенсоры для точного определения положения орудия. Paladin может открыть точный огонь всего через 30 секунд после остановки. M109A6 Paladin оборудована 155-мм гаубицей М284, способной стрелять обычными снарядами на дистанцию до 24 километров и активно-реактивными снарядами на расстояние до 30 километров. Установка характеризуется высоким темпом стрельбы — до четырех выстрелов в минуту, и может использовать как автоматическую гидравлическую систему зарядки, так и полуавтоматическую. Башня САУ оснащена улучшенной броней и обшивкой из кевлара для дополнительной защиты экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военкор Андрей Руденко показал видео уничтожения самоходной артиллерийской установки (САУ) M109A6 Paladin, которая произведена в США. Ее ликвидировали под Часовым Яром. «Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» — написал Руденко в своем telegram-канале. Таким образом он описал уничтожение Paladin вблизи Часов Яра. На этой территории ВС РФ уже освободили населенный пункт Богдановка. Также позже подразделения ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Южная» штурмом взяли опорный пункт на окраине города. За него в Донбассе идут бои. На Часов Яр идут активные наступательные действия со стороны российской армии. Тем временем, ВСУ продолжают обороняться на оставшихся позициях. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что были приняты меры по усилению военных бригад. Часов Яр очень важен для ВС РФ. Эта территория откроет для российской армии перспективы значительного продвижения вглубь ДНР. Военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко отметил, что бои за Часов Яр могут затянуться на несколько месяцев. САУ M109A6 Paladin является ключевым элементом американской армии благодаря своей цифровой системе управления огнем. Эта система включает в себя инерциальную и спутниковую навигацию, а также сенсоры для точного определения положения орудия. Paladin может открыть точный огонь всего через 30 секунд после остановки. M109A6 Paladin оборудована 155-мм гаубицей М284, способной стрелять обычными снарядами на дистанцию до 24 километров и активно-реактивными снарядами на расстояние до 30 километров. Установка характеризуется высоким темпом стрельбы — до четырех выстрелов в минуту, и может использовать как автоматическую гидравлическую систему зарядки, так и полуавтоматическую. Башня САУ оснащена улучшенной броней и обшивкой из кевлара для дополнительной защиты экипажа.