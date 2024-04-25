Путин пообещал поддержать российских рыболовов

25 апреля 2024 в 20:27 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что российские прилавки не должны быть пустыми Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил поддержать представителей рыбопромышленного комплекса, которые попросили главу государства снизить вывозные пошлины. При этом, по его словам, допустить «пустых прилавков» нельзя. Об этом Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Помочь [рыболовам] точно нужно. Обязательно переговорю с министром Дмитрием Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством и с минэкономразвития как следует посчитали, чтобы, наши прилавки не остались пустыми», — подчеркнул Путин, добавив, что нужно заботиться именно о внутреннем рынке. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил поддержать представителей рыбопромышленного комплекса, которые попросили главу государства снизить вывозные пошлины. При этом, по его словам, допустить «пустых прилавков» нельзя. Об этом Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Помочь [рыболовам] точно нужно. Обязательно переговорю с министром Дмитрием Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством и с минэкономразвития как следует посчитали, чтобы, наши прилавки не остались пустыми», — подчеркнул Путин, добавив, что нужно заботиться именно о внутреннем рынке. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».