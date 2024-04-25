Путин пообещал поддержать российских рыболовов

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин заявил, что российские прилавки не должны быть пустыми Фото:

Президент России Владимир Путин поручил поддержать представителей рыбопромышленного комплекса, которые попросили главу государства снизить вывозные пошлины. При этом, по его словам, допустить «пустых прилавков» нельзя. Об этом Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Помочь [рыболовам] точно нужно. Обязательно переговорю с министром Дмитрием Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством и с минэкономразвития как следует посчитали, чтобы, наши прилавки не остались пустыми», — подчеркнул Путин, добавив, что нужно заботиться именно о внутреннем рынке. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».

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Президент России Владимир Путин поручил поддержать представителей рыбопромышленного комплекса, которые попросили главу государства снизить вывозные пошлины. При этом, по его словам, допустить «пустых прилавков» нельзя. Об этом Путин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. «Помочь [рыболовам] точно нужно. Обязательно переговорю с министром Дмитрием Патрушевым. Надо только, чтобы вы вместе с министерством и с минэкономразвития как следует посчитали, чтобы, наши прилавки не остались пустыми», — подчеркнул Путин, добавив, что нужно заботиться именно о внутреннем рынке. Трансляция мероприятия ведется на телеканале «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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