Две ГЭС на Украине выведены из строя после взрывов

На Украине две гидроэлектростанции были выведены из строя. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», заявив, что причиной тому стали удары по украинской критической инфраструктуре.
«8 мая <…> значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. <…> Две ГЭС вывели из эксплуатации», — говорится в сообщении «Укрэнерго», передает РИА Новости. При этом не уточняется, какие именно станции получили повреждения.
Минобороны России 8 мая сообщило, что по энергообъектам Украины были нанесены высокоточные удары. По данным оборонного ведомства, такая мера последовала в ответ на атаки Киева по российским объектам, передает RT.
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