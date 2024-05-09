Две ГЭС на Украине выведены из строя после взрывов

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Две станции были сильно повреждены, сообщили в «Укрэнерго» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На Украине две гидроэлектростанции были выведены из строя. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», заявив, что причиной тому стали удары по украинской критической инфраструктуре.

«8 мая <…> значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. <…> Две ГЭС вывели из эксплуатации», — говорится в сообщении «Укрэнерго», передает РИА Новости. При этом не уточняется, какие именно станции получили повреждения.

Минобороны России 8 мая сообщило, что по энергообъектам Украины были нанесены высокоточные удары. По данным оборонного ведомства, такая мера последовала в ответ на атаки Киева по российским объектам, передает RT.

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На Украине две гидроэлектростанции были выведены из строя. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», заявив, что причиной тому стали удары по украинской критической инфраструктуре. «8 мая <…> значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. <…> Две ГЭС вывели из эксплуатации», — говорится в сообщении «Укрэнерго», передает РИА Новости. При этом не уточняется, какие именно станции получили повреждения. Минобороны России 8 мая сообщило, что по энергообъектам Украины были нанесены высокоточные удары. По данным оборонного ведомства, такая мера последовала в ответ на атаки Киева по российским объектам, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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