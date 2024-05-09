Две ГЭС на Украине выведены из строя после взрывов

09 мая 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Две станции были сильно повреждены, сообщили в «Укрэнерго» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине две гидроэлектростанции были выведены из строя. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», заявив, что причиной тому стали удары по украинской критической инфраструктуре. «8 мая <…> значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. <…> Две ГЭС вывели из эксплуатации», — говорится в сообщении «Укрэнерго», передает РИА Новости. При этом не уточняется, какие именно станции получили повреждения. Минобороны России 8 мая сообщило, что по энергообъектам Украины были нанесены высокоточные удары. По данным оборонного ведомства, такая мера последовала в ответ на атаки Киева по российским объектам, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине две гидроэлектростанции были выведены из строя. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго», заявив, что причиной тому стали удары по украинской критической инфраструктуре. «8 мая <…> значительные поражения были нанесены и объектам гидроэнергетики. <…> Две ГЭС вывели из эксплуатации», — говорится в сообщении «Укрэнерго», передает РИА Новости. При этом не уточняется, какие именно станции получили повреждения. Минобороны России 8 мая сообщило, что по энергообъектам Украины были нанесены высокоточные удары. По данным оборонного ведомства, такая мера последовала в ответ на атаки Киева по российским объектам, передает RT.