Путин озвучил расходы на оборону

Расходы на оборону заложены в размере составят 8,7% бюджета страны, сказал Путин
Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами. На ней он озвучил расходы на оборону и безопасность страны в 2024 году, которые составят 8,7% бюджета РФ. На встрече присутствовали экс-министр обороны Сергей Шойгу и новый глава министерства Андрей Белоусов.
«В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов РФ. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сумма может варьироваться в сторону увеличения.
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