Путин озвучил расходы на оборону

Путин провел встречу с командующими военными округами и обсудил расходы
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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Расходы на оборону заложены в размере составят 8,7% бюджета страны, сказал Путин Фото:

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами. На ней он озвучил расходы на оборону и безопасность страны в 2024 году, которые составят 8,7% бюджета РФ. На встрече присутствовали экс-министр обороны Сергей Шойгу и новый глава министерства Андрей Белоусов.

«В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов РФ. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сумма может варьироваться в сторону увеличения.

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Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами. На ней он озвучил расходы на оборону и безопасность страны в 2024 году, которые составят 8,7% бюджета РФ. На встрече присутствовали экс-министр обороны Сергей Шойгу и новый глава министерства Андрей Белоусов. «В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов РФ. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сумма может варьироваться в сторону увеличения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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