Путин озвучил расходы на оборону

Путин провел встречу с командующими военными округами и обсудил расходы

15 мая 2024 в 17:33 Размер текста - 17 +

Расходы на оборону заложены в размере составят 8,7% бюджета страны, сказал Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами. На ней он озвучил расходы на оборону и безопасность страны в 2024 году, которые составят 8,7% бюджета РФ. На встрече присутствовали экс-министр обороны Сергей Шойгу и новый глава министерства Андрей Белоусов. «В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов РФ. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сумма может варьироваться в сторону увеличения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин провел встречу с командующими военными округами. На ней он озвучил расходы на оборону и безопасность страны в 2024 году, которые составят 8,7% бюджета РФ. На встрече присутствовали экс-министр обороны Сергей Шойгу и новый глава министерства Андрей Белоусов. «В текущем году совокупные расходы на оборону и безопасность составят примерно 8,7%», — заявил Путин на встрече с командующими войсками военных округов РФ. Встреча транслировалась на телеканале «Россия 24». По словам президента, сумма может варьироваться в сторону увеличения.