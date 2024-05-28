В СДЭК сообщили, когда восстановят работу после сбоев

СДЭК: выдача заказов возобновится с 29 мая
© Служба новостей «URA.RU»
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СДЭК заработает не раньше 29 мая
СДЭК заработает не раньше 29 мая Фото:

Пункты выдачи СДЭК заработают не позднее 29 мая. Об этом сообщили представители компании.

«Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая», — заявили представители компании. Об этом они сообщили РИА Новости.

Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам. Отмечалось, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик.

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Пункты выдачи СДЭК заработают не позднее 29 мая. Об этом сообщили представители компании. «Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая», — заявили представители компании. Об этом они сообщили РИА Новости. Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам. Отмечалось, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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