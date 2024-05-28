В СДЭК сообщили, когда восстановят работу после сбоев

СДЭК заработает не раньше 29 мая
Пункты выдачи СДЭК заработают не позднее 29 мая. Об этом сообщили представители компании.
«Пункты выдачи СДЭК восстановят выдачу отправлений не позднее 29 мая», — заявили представители компании. Об этом они сообщили РИА Новости.
Сервис доставки СДЭК уже третий день не может возобновить выдачу заказов клиентам. Отмечалось, что причиной сбоя мог стать вирус-шифровальщик.
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