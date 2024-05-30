Как распознать ранние признаки сердечного приступа

Врач Малиновская: формирование бляшек является признаком сердечного приступа

30 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Признаками сердечного приступа являются резкая слабость, длительная боль в груди и ее распространение за пределы этой области, заявила Малиновская Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Среди признаков атеросклероза, который оказывается причиной сердечного приступа, выделяют формирование холестериновых бляшек, длительную боль в области груди и другие симптомы. Об этом сообщила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Формирование холестериновых бляшек — основной признак атеросклероза, который чаще всего и оказывается причиной сердечного приступа. Виноваты могут быть и другие патологии, например, спазм или тромбоз коронарных сосудов, питающих сердце», — передает лаборатория KDL слова Малиновской. Информация есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, среди симптомов сердечного приступа выделяют чувство нехватки воздуха, одышку, резкую слабость, головокружение, внезапную длительную и сильную боль в области груди. Также к симптомам относятся боли, которые распространяются за пределы груди. Острый коронарный синдром возникает, когда миокард, то есть сердечная мышца, испытывает кислородное голодание. Это состояние может привести к необратимым изменениям и гибели клеток сердца, что известно как инфаркт миокарда или сердечный приступ. Он диагностируется не только у пожилых, но и у людей среднего возраста, а иногда и у подростков. Значительное омоложение инфаркта связано с изменениями в образе жизни населения. Современный образ жизни, характеризующийся избыточным весом, недостатком физической активности и неблагоприятным питанием, способствует повышению уровня «плохого» холестерина в организме. Этот тип холестерина может откладываться в кровеносных сосудах, нарушая кровоток. Признаки инфаркта могут проявляться как при физических нагрузках, так и в состоянии покоя. Симптомы иногда бывают минимальными, но любые подозрения на инфаркт требуют обязательной медицинской проверки для подтверждения или опровержения диагноза. Ранее ученые Университета Флориды сообщили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижает апельсиновая кожура. В ней содержится соединения под названием ферулоилпутресцин, которые отвечают за метаболизм холестерина. Эти соединения замедляют фермент, ответственный за выработку триметиламина (ТМАО), который является маркером сердечно-сосудистых заболеваний. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Среди признаков атеросклероза, который оказывается причиной сердечного приступа, выделяют формирование холестериновых бляшек, длительную боль в области груди и другие симптомы. Об этом сообщила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская. «Формирование холестериновых бляшек — основной признак атеросклероза, который чаще всего и оказывается причиной сердечного приступа. Виноваты могут быть и другие патологии, например, спазм или тромбоз коронарных сосудов, питающих сердце», — передает лаборатория KDL слова Малиновской. Информация есть в распоряжении URA.RU. Кроме того, среди симптомов сердечного приступа выделяют чувство нехватки воздуха, одышку, резкую слабость, головокружение, внезапную длительную и сильную боль в области груди. Также к симптомам относятся боли, которые распространяются за пределы груди. Острый коронарный синдром возникает, когда миокард, то есть сердечная мышца, испытывает кислородное голодание. Это состояние может привести к необратимым изменениям и гибели клеток сердца, что известно как инфаркт миокарда или сердечный приступ. Он диагностируется не только у пожилых, но и у людей среднего возраста, а иногда и у подростков. Значительное омоложение инфаркта связано с изменениями в образе жизни населения. Современный образ жизни, характеризующийся избыточным весом, недостатком физической активности и неблагоприятным питанием, способствует повышению уровня «плохого» холестерина в организме. Этот тип холестерина может откладываться в кровеносных сосудах, нарушая кровоток. Признаки инфаркта могут проявляться как при физических нагрузках, так и в состоянии покоя. Симптомы иногда бывают минимальными, но любые подозрения на инфаркт требуют обязательной медицинской проверки для подтверждения или опровержения диагноза. Ранее ученые Университета Флориды сообщили, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний снижает апельсиновая кожура. В ней содержится соединения под названием ферулоилпутресцин, которые отвечают за метаболизм холестерина. Эти соединения замедляют фермент, ответственный за выработку триметиламина (ТМАО), который является маркером сердечно-сосудистых заболеваний.