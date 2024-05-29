Ученые назвали продукт, который спасет от болезни сердца

Доктор Ю Ван: апельсиновая кожура спасет от болезней сердца
© Служба новостей «URA.RU»
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Ферулоилпутресцин - вещество, содержащееся в апельсиновой корке, способное уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Ферулоилпутресцин - вещество, содержащееся в апельсиновой корке, способное уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фото:

Апельсиновая кожура снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые Университета Флориды пришли к этому выводу после обнаружения в апельсиновой корке соединения под названием ферулоилпутресцин.

«Это новое открытие подчеркивает ранее непризнанный потенциал ферулоилпутресцина для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула доктор Ю Ван, руководитель исследовательской группы, передает слова Вана «Ридус».

Специалисты проводили тестирования на двух типах экстрактов кожуры, чтобы проверить достаточно ли эффективно фракции снижает выработку триметиламина (ТМАО). Это вещество отвечает за метаболизм холестерина, также его повышенный уровень способен развить сердечно-сосудистые заболевания.

По результат исследований стало известно, что ферулоилпутресцин замедляет фермент, ответственный за выработку ТМАО. По словам ученых, корки следует не выбрасывать, а перерабатывать для получения ценных продуктов для здоровья.

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Апельсиновая кожура снижает риски сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые Университета Флориды пришли к этому выводу после обнаружения в апельсиновой корке соединения под названием ферулоилпутресцин. «Это новое открытие подчеркивает ранее непризнанный потенциал ферулоилпутресцина для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний», — подчеркнула доктор Ю Ван, руководитель исследовательской группы, передает слова Вана «Ридус». Специалисты проводили тестирования на двух типах экстрактов кожуры, чтобы проверить достаточно ли эффективно фракции снижает выработку триметиламина (ТМАО). Это вещество отвечает за метаболизм холестерина, также его повышенный уровень способен развить сердечно-сосудистые заболевания. По результат исследований стало известно, что ферулоилпутресцин замедляет фермент, ответственный за выработку ТМАО. По словам ученых, корки следует не выбрасывать, а перерабатывать для получения ценных продуктов для здоровья.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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