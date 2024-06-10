Yle: Финляндия передала Украине новейшее вооружение

10 июня 2024 в 07:49 Размер текста - 17 +

Финляндия направила Киеву новейшее вооружение в качестве военной помощи, заявил Хейсканен Фото: Wikipedia / Зико-С / CC BY 3.0 новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В рамках военной Финляндия передала Киеву новейшее оружие, некоторое из них еще находится на стадии разработки. Об этом сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен. «Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки», — заявил Хейсканен. Его слова передает издание Yle . Генерал-лейтенант добавил, что финская сторона получает положительные отзывы о поставляемой в рамках военной помощи продукции. По его словам, для поддержки Украины могут быть использованы производственные резервы, они были созданы Силами обороны и компаниями Финляндии. Для этого действия необходимо дополнительное финансирования и «политическая воля», отметил Хейсканен. Ранее президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит пакет военной помощи в размере 225 млн долларов. Украинский президент поблагодарил Байдена за это. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В рамках военной Финляндия передала Киеву новейшее оружие, некоторое из них еще находится на стадии разработки. Об этом сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен. «Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки», — заявил Хейсканен. Его слова передает издание Yle. Генерал-лейтенант добавил, что финская сторона получает положительные отзывы о поставляемой в рамках военной помощи продукции. По его словам, для поддержки Украины могут быть использованы производственные резервы, они были созданы Силами обороны и компаниями Финляндии. Для этого действия необходимо дополнительное финансирования и «политическая воля», отметил Хейсканен. Ранее президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит пакет военной помощи в размере 225 млн долларов. Украинский президент поблагодарил Байдена за это.