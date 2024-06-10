Yle: Финляндия передала Украине новейшее вооружение

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Финляндия направила Киеву новейшее вооружение в качестве военной помощи, заявил Хейсканен Фото:
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В рамках военной Финляндия передала Киеву новейшее оружие, некоторое из них еще находится на стадии разработки. Об этом сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

«Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки», — заявил Хейсканен. Его слова передает издание Yle.

Генерал-лейтенант добавил, что финская сторона получает положительные отзывы о поставляемой в рамках военной помощи продукции. По его словам, для поддержки Украины могут быть использованы производственные резервы, они были созданы Силами обороны и компаниями Финляндии. Для этого действия необходимо дополнительное финансирования и «политическая воля», отметил Хейсканен.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит пакет военной помощи в размере 225 млн долларов. Украинский президент поблагодарил Байдена за это.

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В рамках военной Финляндия передала Киеву новейшее оружие, некоторое из них еще находится на стадии разработки. Об этом сообщил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен. «Часть переданного оборудования настолько новая, что все еще находится на стадии разработки», — заявил Хейсканен. Его слова передает издание Yle. Генерал-лейтенант добавил, что финская сторона получает положительные отзывы о поставляемой в рамках военной помощи продукции. По его словам, для поддержки Украины могут быть использованы производственные резервы, они были созданы Силами обороны и компаниями Финляндии. Для этого действия необходимо дополнительное финансирования и «политическая воля», отметил Хейсканен. Ранее президент США Джо Байден во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев получит пакет военной помощи в размере 225 млн долларов. Украинский президент поблагодарил Байдена за это.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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