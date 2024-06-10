Суд Крыма вынес приговор пограничникам Украины за захват судна с российскими рыбаками

Крымский суд вынес приговор украинским пограничникам, признав их виновными в захвате судна с российскими рыбаками. Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Об этом рассказали в пресс-службе суда.
«Верховный суд Крыма признал злоумышленников виновными в инкриминируемых им преступлениях и назначил каждому окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы», — передает сообщение пресс-службы РИА Новости. Там добавили, что осужденные украинские пограничники вступили в преступный сговор, движимые политической ненавистью к России и присоединению Крыма.
В марте 2018 года они незаконно захватили российское рыболовное судно, угрожая применением оружия против находившихся на борту людей, и принудительно конвоировали его в порт Бердянска. Первые три года осужденные будут отбывать срок в тюрьме, а остаток — в колонии строгого режима.
Инцидент с захватом сейнера «Норд» произошел 25 марта 2018 года в нейтральных водах Азовского моря. Украинские пограничники задержали судно с 10 членами экипажа на борту. Двоим морякам удалось вернуться в Россию через Белоруссию, семерых обменяли на экипаж украинского браконьерского судна. Капитан «Норда» Владимир Горбенко оставался под стражей на Украине почти год, прежде чем смог вернуться домой.
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