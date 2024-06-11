Шаляпин рассказал о многолетней вражде с Киркоровым

Российский певец Прохор Шаляпин раскрыл причины своей давней вражды с артистом Филиппом Киркоровым, которая началась в 2007 году. По словам Шаляпина, конфликт возник из-за продюсера Яны Рудковской.
«Мы поругались в 2007 году из-за Яны Рудковской. Поругались мы, потому что я увидел какие-то некрасивые вещи там во взаимоотношениях. <…> И все — стал врагом для Филиппа», — заявил Шаляпин. Его слова передает портал «Страсти».
Артист также рассказал о своем сотрудничестве с Киркоровым в 2000-х. Он взял Шаляпина под свое крыло после того, как с ним не захотел работать продюсер Виктор Дробыш. Артист упомянул, что изначально песня Дробыша «Одна звезда», которая в итоге досталась певцу Стасу Пьехе, должна была быть исполнена им.
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