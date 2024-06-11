Шаляпин рассказал о многолетней вражде с Киркоровым

Певец Шаляпин поругался с Киркоровым из-за продюсера Яны Рудковской
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Филипп Киркоров не общается с Прохором Шаляпиным с 2007 года
Филипп Киркоров не общается с Прохором Шаляпиным с 2007 года Фото:

Российский певец Прохор Шаляпин раскрыл причины своей давней вражды с артистом Филиппом Киркоровым, которая началась в 2007 году. По словам Шаляпина, конфликт возник из-за продюсера Яны Рудковской.

«Мы поругались в 2007 году из-за Яны Рудковской. Поругались мы, потому что я увидел какие-то некрасивые вещи там во взаимоотношениях. <…> И все — стал врагом для Филиппа», — заявил Шаляпин. Его слова передает портал «Страсти».

Артист также рассказал о своем сотрудничестве с Киркоровым в 2000-х. Он взял Шаляпина под свое крыло после того, как с ним не захотел работать продюсер Виктор Дробыш. Артист упомянул, что изначально песня Дробыша «Одна звезда», которая в итоге досталась певцу Стасу Пьехе, должна была быть исполнена им.

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Российский певец Прохор Шаляпин раскрыл причины своей давней вражды с артистом Филиппом Киркоровым, которая началась в 2007 году. По словам Шаляпина, конфликт возник из-за продюсера Яны Рудковской. «Мы поругались в 2007 году из-за Яны Рудковской. Поругались мы, потому что я увидел какие-то некрасивые вещи там во взаимоотношениях. <…> И все — стал врагом для Филиппа», — заявил Шаляпин. Его слова передает портал «Страсти». Артист также рассказал о своем сотрудничестве с Киркоровым в 2000-х. Он взял Шаляпина под свое крыло после того, как с ним не захотел работать продюсер Виктор Дробыш. Артист упомянул, что изначально песня Дробыша «Одна звезда», которая в итоге досталась певцу Стасу Пьехе, должна была быть исполнена им.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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