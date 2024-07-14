Появилось фото предполагаемого злоумышленника, стрелявшего в Трампа

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Стрелявший в Трампа злоумышленник был ликвидирован
Стрелявший в Трампа злоумышленник был ликвидирован Фото:
новость из сюжета
Покушение на Дональда Трампа

Западные СМИ опубликовали фотографию предполагаемого преступника, который предпринял попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Злоумышленник был ликвидирован силами Секретной службы.

Предполагаемым преступником, чьи фотографии были распространены в сети, может быть Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания. ФБР, в свою очередь, пока не готово раскрывать имя стрелявшего. Отмечается, что он забрался на здание с винтовкой AR и начал стрельбу по Дональду Трампу и его сторонникам, находясь на расстоянии 119 метров от сцены, где проходило выступление кандидата в президенты США.

Свидетели пытались предупредить сотрудников Секретной службы и полицию об опасности, но были проигнорированы. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Газета New York Post также опубликовала фотографию обездвиженного тела предполагаемого преступника. Оно находилось на крыше производственного здания рядом с местом проведения митинга.

Дональд Трамп был ранен в ухо во время публичного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый был ликвидирован, при этом погиб один зритель, двое получили ранения. Президент США Джо Байден выразил надежду на выздоровление Трампа. Сотрудник ФБР США Кевин Роджек заявил, что заблаговременной информации о какой-либо угрозе на митинге не было, передает RT

В Дональда Трампа мог стрелять злоумышленник по имени Томас Мэтью Крукс
В Дональда Трампа мог стрелять злоумышленник по имени Томас Мэтью Крукс
Фото:

Обновлено в 10:45: как сообщает telegram-канал "Два майора", на фотографии изображен не предполагаемый преступник. Другой американец распространил свое изображение в сети, когда выявил наличие сходства своей внешности с лицом нападавшего на Трампа.

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Западные СМИ опубликовали фотографию предполагаемого преступника, который предпринял попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Злоумышленник был ликвидирован силами Секретной службы. Предполагаемым преступником, чьи фотографии были распространены в сети, может быть Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания. ФБР, в свою очередь, пока не готово раскрывать имя стрелявшего. Отмечается, что он забрался на здание с винтовкой AR и начал стрельбу по Дональду Трампу и его сторонникам, находясь на расстоянии 119 метров от сцены, где проходило выступление кандидата в президенты США. Свидетели пытались предупредить сотрудников Секретной службы и полицию об опасности, но были проигнорированы. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Газета New York Post также опубликовала фотографию обездвиженного тела предполагаемого преступника. Оно находилось на крыше производственного здания рядом с местом проведения митинга. Дональд Трамп был ранен в ухо во время публичного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый был ликвидирован, при этом погиб один зритель, двое получили ранения. Президент США Джо Байден выразил надежду на выздоровление Трампа. Сотрудник ФБР США Кевин Роджек заявил, что заблаговременной информации о какой-либо угрозе на митинге не было, передает RT.  Обновлено в 10:45: как сообщает telegram-канал "Два майора", на фотографии изображен не предполагаемый преступник. Другой американец распространил свое изображение в сети, когда выявил наличие сходства своей внешности с лицом нападавшего на Трампа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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