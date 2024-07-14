Появилось фото предполагаемого злоумышленника, стрелявшего в Трампа

Западные СМИ опубликовали фотографию предполагаемого преступника, который предпринял попытку покушения на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Злоумышленник был ликвидирован силами Секретной службы.
Предполагаемым преступником, чьи фотографии были распространены в сети, может быть Томас Мэтью Крукс. Он родом из города Бетел-Парк в штате Пенсильвания. ФБР, в свою очередь, пока не готово раскрывать имя стрелявшего. Отмечается, что он забрался на здание с винтовкой AR и начал стрельбу по Дональду Трампу и его сторонникам, находясь на расстоянии 119 метров от сцены, где проходило выступление кандидата в президенты США.
Свидетели пытались предупредить сотрудников Секретной службы и полицию об опасности, но были проигнорированы. Мотивы злоумышленника пока неизвестны. Газета New York Post также опубликовала фотографию обездвиженного тела предполагаемого преступника. Оно находилось на крыше производственного здания рядом с местом проведения митинга.
Дональд Трамп был ранен в ухо во время публичного выступления в Пенсильвании. Подозреваемый был ликвидирован, при этом погиб один зритель, двое получили ранения. Президент США Джо Байден выразил надежду на выздоровление Трампа. Сотрудник ФБР США Кевин Роджек заявил, что заблаговременной информации о какой-либо угрозе на митинге не было, передает RT.
Обновлено в 10:45: как сообщает telegram-канал "Два майора", на фотографии изображен не предполагаемый преступник. Другой американец распространил свое изображение в сети, когда выявил наличие сходства своей внешности с лицом нападавшего на Трампа.
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