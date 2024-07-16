Маск высмеял Стивена Кинга за опасения по поводу будущего США

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Илон Маск. stock,  stock, Маск Илон
иронично отреагировал на слова Стивена Кинга о страхах за Америку Фото:

Во время съезда республиканцев в Милуоки, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп, американский писатель Стивен Кинг написал в соцсети X, что боится за свою страну из-за растущего влияния экс-главы государства. В ответ на это бизнесмен Илон Маск посмеялся над ним в комментариях. Информация была опубликована в соцсети Х.

На своей странице Стивен Кинг написал: «Я боюсь за свою страну». На что Илон Маск ответил коротко: «Ха-ха-ха». Другие пользователи соцсети Х поддержали Маска и также выразили свое мнение в комментарии под постом.

Многие выразили недовольство и осудили Стивена Кинга за его обеспокоенность. Вот что пишут пользователи, называя писателя «королевой драмы»: «Тогда убирайся. Ты здесь никому не нужен»; «Если вы сейчас боитесь за страну, это потому, что вы голосовали за [президент США Джо] Байдена»; «Я тоже боюсь. В основном из-за таких людей, как вы»; «Мы тоже. Вот почему мы голосуем за Трампа»; «Тогда уезжай из Америки. По тебе не будут скучать».

Ранее URA.RU сообщало о том, что Илон Маск готов выделить миллионы долларов в поддержку Трампа. Он планирует платить по 45 миллионов долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа.

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Во время съезда республиканцев в Милуоки, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп, американский писатель Стивен Кинг написал в соцсети X, что боится за свою страну из-за растущего влияния экс-главы государства. В ответ на это бизнесмен Илон Маск посмеялся над ним в комментариях. Информация была опубликована в соцсети Х. На своей странице Стивен Кинг написал: «Я боюсь за свою страну». На что Илон Маск ответил коротко: «Ха-ха-ха». Другие пользователи соцсети Х поддержали Маска и также выразили свое мнение в комментарии под постом. Многие выразили недовольство и осудили Стивена Кинга за его обеспокоенность. Вот что пишут пользователи, называя писателя «королевой драмы»: «Тогда убирайся. Ты здесь никому не нужен»; «Если вы сейчас боитесь за страну, это потому, что вы голосовали за [президент США Джо] Байдена»; «Я тоже боюсь. В основном из-за таких людей, как вы»; «Мы тоже. Вот почему мы голосуем за Трампа»; «Тогда уезжай из Америки. По тебе не будут скучать». Ранее URA.RU сообщало о том, что Илон Маск готов выделить миллионы долларов в поддержку Трампа. Он планирует платить по 45 миллионов долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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