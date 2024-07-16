Маск высмеял Стивена Кинга за опасения по поводу будущего США

16 июля 2024 в 11:39 Размер текста - 17 +

иронично отреагировал на слова Стивена Кинга о страхах за Америку Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley Во время съезда республиканцев в Милуоки, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп, американский писатель Стивен Кинг написал в соцсети X, что боится за свою страну из-за растущего влияния экс-главы государства. В ответ на это бизнесмен Илон Маск посмеялся над ним в комментариях. Информация была опубликована в соцсети Х. На своей странице Стивен Кинг написал: «Я боюсь за свою страну». На что Илон Маск ответил коротко: «Ха-ха-ха». Другие пользователи соцсети Х поддержали Маска и также выразили свое мнение в комментарии под постом. Многие выразили недовольство и осудили Стивена Кинга за его обеспокоенность. Вот что пишут пользователи, называя писателя «королевой драмы»: «Тогда убирайся. Ты здесь никому не нужен»; «Если вы сейчас боитесь за страну, это потому, что вы голосовали за [президент США Джо] Байдена»; «Я тоже боюсь. В основном из-за таких людей, как вы»; «Мы тоже. Вот почему мы голосуем за Трампа»; «Тогда уезжай из Америки. По тебе не будут скучать». Ранее URA.RU сообщало о том, что Илон Маск готов выделить миллионы долларов в поддержку Трампа. Он планирует платить по 45 миллионов долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Во время съезда республиканцев в Милуоки, где выступал кандидат в президенты США Дональд Трамп, американский писатель Стивен Кинг написал в соцсети X, что боится за свою страну из-за растущего влияния экс-главы государства. В ответ на это бизнесмен Илон Маск посмеялся над ним в комментариях. Информация была опубликована в соцсети Х. На своей странице Стивен Кинг написал: «Я боюсь за свою страну». На что Илон Маск ответил коротко: «Ха-ха-ха». Другие пользователи соцсети Х поддержали Маска и также выразили свое мнение в комментарии под постом. Многие выразили недовольство и осудили Стивена Кинга за его обеспокоенность. Вот что пишут пользователи, называя писателя «королевой драмы»: «Тогда убирайся. Ты здесь никому не нужен»; «Если вы сейчас боитесь за страну, это потому, что вы голосовали за [президент США Джо] Байдена»; «Я тоже боюсь. В основном из-за таких людей, как вы»; «Мы тоже. Вот почему мы голосуем за Трампа»; «Тогда уезжай из Америки. По тебе не будут скучать». Ранее URA.RU сообщало о том, что Илон Маск готов выделить миллионы долларов в поддержку Трампа. Он планирует платить по 45 миллионов долларов каждый месяц новому политическому комитету America PAC, который поддерживает кандидата в президенты США Дональда Трампа.